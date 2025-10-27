Haberler

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü Haber Videosunu İzle
Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü
Güncelleme:
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda Bağcılar ve birçok ilçede ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de de yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, trafikte aksama yaşandı.

  • İstanbul'un birçok ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu.
  • Yağış nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı.
  • Sağanak sırasında İstanbul'un çeşitli noktalarında şimşek çaktı ve gök gürültüsü duyuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış, akşam saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde etkili oldu.

MEGAKENT YAĞIŞA TESLİM OLDU

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı. Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Öte yandan sağanağın etkisiyle bazı yollarda trafik meydana gelirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

Kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

Şişli'deki Kınalı Keklik Sokak'ta yağış nedeniyle rögar taştı, sokağı su bastı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, çalışma yapmadıkları gerekçesiyle İSKİ ekiplerine tepki gösterdi. Sarıyer Ayazağa'da yağış yüzünden bir sokak suyla doldu, araçların bazıları su içinde kaldı.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA ŞİMŞEKLER ÇAKTI

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ve Beykoz'da sağanak etkili oldu. Yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, seyir halindeki araçlar güçlükle ilerledi.

Maltepe'deki bazı caddeleri su basması nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı. Sağanakla kentin birçok noktasında çakan şimşeklerle gök gürültüsü duyuldu.

TEKİRDAĞ'DA VATANDAŞLARIN SAĞANAK ÇİLESİ

İstanbul'un yanı sıra diğer Marmara kentlerinde de sağanak yağış hayatını felç etti. Tekirdağ'da sağanak nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu. Yeni İstanbul Sokak'ta bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerine giremedi.

ÇANAKKALE'DE ÖNCE LODOS SONRA SAĞANAK

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan lodos fırtınası yerini akşam saatlerine doğru kuvvetli yağışa bıraktı. Lapseki ve Gelibolu ilçeleri de sağanaktan olumsuz etkilendi. Lapseki'de sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü. Gelibolu'daki sanayi sitesi ile Alaeddin Mahallesi'nde de kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Edirne'de ise öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar binaların girişlerinde ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bir anda bastırdı! Megakent yağışa teslim oldu, yollar göle döndü

