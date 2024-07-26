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Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

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Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmal iddiasını kanıtlayan bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu, küçük kıza güvenlik kemeri takılmadığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili itfaiye personeli hakkında soruşturma başlattı.

Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu ortaya çıktı. Bu ana ilişkin fotoğraf, soruşturma dosyasına girdi.

KÜÇÜK BEREN, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Beren Su Bolat, salı günü Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.

Beren Su'nun ölümünde ihmal söylentilerini kanıtlayan fotoğrafBeren Su Bolat

İTFAİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.

Beren Su'nun ölümünde ihmal söylentilerini kanıtlayan fotoğraf

İTFAİYE PERSONELİ, BEREN'İ KURTARMAK YERİNE ELİNDE TERMOSLA BEKLEMİŞ

Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi. Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.

Beren Su'nun ölümünde ihmal söylentilerini kanıtlayan fotoğraf

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen asansörde mahsur kalma vakasında yapılan kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen üzücü kazada 13 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine; gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz."

Beren Su'nun ölümünde ihmal söylentilerini kanıtlayan fotoğraf

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMIYORLAR"

Beren Su Bolat'ın dayısı Fatih Büyükata, itfaiyenin ihmali olduğunu ve kurtarma çalışması sırasında çekilen fotoğrafın bunu ortaya koyduğunu söyledi. Büyükata şu ifadeleri kullandı: "Çevredekiler '5'inci kattan değil, 6'ncı kattan açın kapıyı' diyor. 'Yapacağımız işi bize mi öğreteceksiniz, çekilin kenara biz halledeceğiz' diyor. Açıyorlar, ondan sonra çocuğa 'Hadi in' diyorlar. Çocuğu önce normal sandalyede oturur gibi oturtturuyorlar. Sonra diyorlar ki 'dön arkanı, ağaçtan iner gibi inmeye çalış, biz seni tutacağız' diyor. Normalde tutacakken bir emniyet kemeri bağlaması ya da gerekli güvenlikleri alması gerekir; ama almıyor.

Beren Su'nun ölümünde ihmal söylentilerini kanıtlayan fotoğraf

"ELİNDE FİNCANLA, 'İN BEN SENİ TUTACAĞIM' DEYİP TUTMUYOR"

Herhangi bir şey yaptığı yok. Elinde fincan, 'dön arkanı, ağaçtan iner gibi in, ben seni sarılıp tutacağım' diyor. Çocuk arkasını dönüp aşağı doğru sarkınca, boşluğa bırakınca tutmuyor. Beren aşağıya düşüyor. Tamamen ihmalkarlık. 6'ncı kattan açsaydı eğer kapıyı sandalyeye dahi gerek kalmayacaktı, rahatlıkla çıkabilecekti. Fotoğrafta gördüğünüz şekilde adam asansörün yüzde 80i yukarıda olmasına rağmen aşağıdan açıyor kapıyı. 'Ben çocuklarla iletişime geçemedim' diye ifade veriyor, 'panikle kendini attı' diyor. Burada panikle kendini atabilme şansı var mı sizce? 'Kucaklarım, ben seni tutarım' diye güven verip, çocuğu kendi üstüne bıraktırıyor. Çocuk da bu şekilde asansör boşuna direkt düşüyor."

"BEREN MÜKEMMEL BİR LİSEYİ KAZANMIŞTI"

Olayda büyük ihmal olduğunu söyleyen Büyükata, "İtfaiye şoförüne sordum ne oldu? Adam donmuş şekilde söylediği tek cümle şu, 'Beyefendi benim hiçbir suçum yok, ben hiç yukarıya çıkmadım inanın.' Psikolojik olarak siz ne anlarsınız? Yani bir suç işlenmiş. İfadesindeki vermiş olduğu yalanın karşılığında bu fotoğraf var. Başka kişilerin canının yanmamasını istiyoruz. Oradan asansör boşluğuna atlama mesafesi yok. Beren, 466 puan olarak mükemmel bir liseyi kazanmıştı. Hatta oturdukları yerden o ilçenin olduğu yakınlarına taşınıp orada ikamet etmenin peşindelerdi. Ama hayat işte bu şekilde çocuğumuzu elimizden aldı. Gözümüzde bir avukat, ileriye dönük mükemmel bir doktordu. Başka canların yanmaması için bizim bütün uğraşlarımız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (12)

Fatih Imrak:

Emekliliği gelmiş geçmiş,fiziksel olarakta yetisini yitirmişleri zorunlu emekli etmeyip keyfine bırakırsan ihmalde olur insanda ölür. Kısaca vah gidene.Ölmüş soruşturma açsan ne açmasan ne!

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yanıtYanıtla
sdsfs dfsa:

Devlet 65 yaşında yaşlı sayıyor olanda vatandaşa oluyor

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yanıt0
VEFA:

İtfaiyecinin elinden bırakmadığı termosunu, yavrumuzun kendi kendine inmeye çalışırken ki çabasını gördüm içim parçalandı. Bu ülkenin insanları pisipisine ölüyor, ihmallere,ahmaklıklara kader diyoruz. Hepimiz bir parça sorumlu değil miyiz? Çok, çok, çok üzüldüm!..

yanıt3
yanıt0
Ali ÖCAY:

Yılan gibi çocuklar sokaklarda boş boş geziyor gençlik leri kayıp gidiyor! Dinozorlar da hala mesai yapıyor!!!

yanıt0
yanıt0
Vedat Tnc:

Bu tür birimlerde çalışan kişilere FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ her yıl yapılmalı. Fizik, zihin ve bedensel yeterliliği olmayan kişiler bu işte çalıştırılmamalı.

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Volkan Çolak:

Çok haklısın polis asker fiziki güç ve spor gerektiren her işte bir teste tabi oldukdan sonra tecrübeliler hariç. zorunlu emekliye verilmesi gençlerin de önü açılması gerekir geçim zor evet ama en azından işçi değilde memur emeklisi alabilecekler yapacak birşey yok böyle meslekler gerçekten zor.

yanıt37
yanıt1
Fatih Sultan:

Termos önemli, hiç bırakma elinden

84
0
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Erkan Arslan:

Moruuug Mini Etekli iki Ayakli Termosa Kitlenmisken Elindeki Termosuda Unuttu

yanıt6
yanıt13
Birşey demedimki:

Ortadoğu ülkesinden normal manzaralar olup burası Türkiye Cumhuriyeti devleti... Bunlar alıştığımız ihmaller. Ne ilk ne de son ihmal...

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2
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Erdem Sen:

insan hayatina verilen degerin fotografi..

17
0
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