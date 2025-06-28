Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sakarya- Bilecik'te 16 yerleşim yeri tahliye edildi. Bilecik'teki yangında 1 yaralımız var. 2 günde 150 orman yangını çıktı. 8'i devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Yaz sıcaklarının etkisini hissettirmesiyle birlikte ülke genelinde orman yangınlarında büyük artış yaşanıyor. Son iki günde çok sayıda yangın çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı ekipler teyakkuz halinde yangınlara müdahale ediyor.

"BİR GÜNDE 83 YANGIN ÇIKTI"

Yangınlara ilişkin konuşmak için kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE DEVAM EDEN YANGINLAR

Bakan Yumaklı ayrıca devam eden yangınlara ilişkin de bilgi verdi. "Sakarya- Bilecik'te, Manisa Akhisar, Bolu Göynük, Bilecik Osmaneli'deki yangınlar ciddiyetlerini koruyor. Bu gece de arkadaşlarımızın müdahalesi sürecek" diyen Yumaklı, "Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Finike'deki yangınlar da kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Yumaklı ayrıca "Sakarya Bilecik sınırındaki yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda, yaklaşık 35 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

16 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın nedeniyle 16 yerleşim yerinin tahliye edildiğini de duyurdu. Bakan, "Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da iki yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri tahliye edildi. Sadece bunların arasında Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan yaralanan yok.

Yangının sebebi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 3 kişi gözaltına alındı. Manisa Akhisar'daki yangın da rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösterdi. Bolu Göynük'teki yangın bizi zora sokan yangınlardan biri oldu. Çünkü güçlerimizi bölmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bakan son olarak ise şu uyarıda bulundu: "Ormanın yanmasına neden olacak bir şey yapmakla vatana kurşun atmak aynı şey. Mutlaka ama mutlaka bütün vatandaşlarımız buna engel olsunlar."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde: 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir.

8 YANGIN DEVAM EDİYOR

Bu yangınların 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Müdahalesine devam edilen yangınlar; Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli.

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6.000'e yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4.796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

BOLU'DA YANGIN SÜRÜYOR

Öte yandan Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 136 personel, 30 araç, 9 yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının devam ettiğini söyleyen Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, "Yangın kontrol altına alınamadı, devam ediyor şu anda" dedi.

DÜZCE'DE 5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ise ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan küle döndü.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın da korkuttu. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.