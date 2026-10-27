Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama

Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bitimiyle beraber çıkan olaylarla ilgili açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınadı. Açıklamada olaylara karışan herkesin eksiksiz incelenmesi ve sorumlulara ayrım gözetilmeden disiplin yaptırımı uygulanması istendi.
- Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınadı.
- Kulübe göre olaylar Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başladı, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısıyla tırmandı ve Abdülkerim Bardakçı'nın bir Fenerbahçeli futbolcunun saçını çekmesiyle sürdü.
- Fenerbahçe, olaylara karışan herkesin eylemlerinin eksiksiz incelenmesini ve sorumlulara ayrım gözetilmeksizin disiplin yaptırımı uygulanmasını talep etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kaybedilen zorlu derbinin ardından yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı.
''SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ''
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz." denildi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
“Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.
Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.
Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.
Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.
Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.”