Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş'ta var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş'ta var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü “kara para aklama” soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün tutuklandı. 11 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Sarıgül ailesine yönelik aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanlarından 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin ifadeleri savcılıkta alındı.

SOFU ALTINBAŞ DAHİL 3 TUTUKLAMA

Savcılık, Sofu Altınbaş, İbrahim Avcı ve Ramazan Argün’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş

11 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Şüphelilerden S.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin şikayetiyle başladı. Müştekiler, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmaya çalışıldığını öne sürdü. Paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia ediliyor.

“1 MİLYAR AVROLUK FON” İDDİASI

Müştekilerin iddiasına göre 80 milyon avroluk bir sözleşme düzenlendi ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildi. Müştekiler, kamu gücü ve nüfuz kullanılarak 1 milyar avroluk bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini de ileri sürdü. Ayrıca 1,5 milyon avroluk bir tekne satışı yapıldığı iddia edildi.

TEHDİT İDDİASI

Müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini ileri sürdü. Bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia ettiler.

DAHA ÖNCE 19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılık, müşteki ifadelerini, ses ve görüntü kayıtlarını ve diğer delilleri değerlendirerek daha önce Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu isimlerin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.

İlgili Haberler
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esaslarıSPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Fon Kanunu yürürlüğe girdiFon Kanunu yürürlüğe girdi
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durdurulduFon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandıFon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandıİş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 80 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

Maç sonunda söylediği şey Fener taraftarını daha da çileden çıkaracak
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler olay! Bütün dünya derbiyi konuşuyor