Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor

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Galatasaray ile yollarını ayıran dünyaca ünlü Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin yeni adresi netleşmeye başladı. 33 yaşındaki tecrübeli golcünün İspanya’dan sürpriz bir talibi çıktı.

PELLEGRINI İSPANYA'YA İSTİYOR

TuttoMercatoWeb’de yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin özel talebi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldızın menajeriyle ilk resmi temas sağlandı.

MAAŞI KABUL EDERSE İMZAYI ATACAK

Yapılan görüşmelerde transferin gerçekleşmesini zorlaştıran en önemli unsur Icardi'nin yüksek maaş beklentisi olarak öne çıkıyor. Yıldız futbolcunun İspanyol temsilcisinin kendisine sunduğu maaş teklifini kabul etmesi halinde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 134 resmi maçta 77 gole imza atan Mauro Icardi, 25 golün de asistini yaptı.