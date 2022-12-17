Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş

Eskişehir'de anne ve babaları tutuklu 3 çocuk babaanneleri, halaları ve amcaları tarafından aç bırakılıp işkenceye uğradı. İşkence gören ve aç bırakılan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ölünce korkunç olay ortaya çıktı.

Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel-Gökhan Tiftik'in kızları Nur Elif (6), mahkemece teslim edildiği babaannesinin evinde rahatsızlandı. Yetersiz beslenme, bakımsızlık ve işkence nedeniyle güçsüz düştüğü belirlenen küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun gözaltına alınan halası ve amcası tutuklanırken; çocuğun yaşadığı ev görüntülendi. Kan donduran olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'in yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Nur Elif T'in hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan Tiftik (9) ve Metin Tiftik'in (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hala Deniz T. ile çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer Tiftik'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İşte tutuklanma gerekçeleri

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk olunan şüphelilerden hala Deniz Tiftik, "çocuğa karşı eziyet", suçundan, diğer şüpheli amca Sezer Tiftik ise "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Kardeşler perişan halde bulundu

Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı evde yaşayan babaanne Cihangir K'nin de arandığı belirtildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan anne Sibel ve baba Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Tiftik çiftinin birbirine sarılarak gözyaşı dökmesi herkesin yüreğini sızlattı.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Boğazına cisim kaçtı diye getirmişler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif T. ile ilgili otopsi işlemlerinin yapıldığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumundan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Nur Elif T'nin kardeşleri, anne ve babalarının cezaevinde bulunması nedeniyle halaları ile birlikte yaşadıkları ve halaları ile babaanneleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır."

"15 Aralık tarihinde gözaltına alınan şüpheli hala, 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebi ile Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Mağdurların babaannesinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mağdur iki kardeş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimince koruma altına alınmıştır."

Çocuk açlıktan ölmüş

Bursa'dan gelen ailenin yakınlarından Gamze T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babaannesi ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla da yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Devletten tek isteğimiz de sonuna kadar bizim yanımızda olsun" diye konuştu.

Amca: Boğazına mandalina kaçtı!

Ebru Tiftik ise Nur Elif Tiftik'in gözaltındaki amcasının, kızın annesinin yakınlarına "Çocuğun boğazında mandalina kaldı, öldü." dediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine anne tarafının inanmayıp morga gittiğini anlatan Ebru Tiftik, "Çocuğun halini görünce de morgdan çıkar çıkmaz şikayetçi olmak için emniyete gidiyorlar. Biz de hemen 2 erkek çocuğunu alıp, yemek yedirdik. Hastaneye gittiler, oradan da sosyal yardımlaşma aldı. Çocuklar koruma altında. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.