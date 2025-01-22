76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken otelde yangının ilk başladığı yer olan kafenin itfaiye raporu da ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken bazı ifadeler yer alıyor.

LPG TÜRÜ PARLAYICILAR VARMIŞ

2 Ocak'ta hazırlanan itfaiye raporu; yangın merdivenini içeri yapan otel yönetiminin yangının ilk başladığı yer olan kafede de LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurduğunu ortaya çıkardı. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm binayı sarması "Alevleri bu maddeler mi körükledi?" sorusunu akıllara getirdi.