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76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı
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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Olayın yankıları sürerken facianın yaşandığı otelin itfaiye raporu da ortaya çıktı. Rapordaki "LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerekiyor" ifadesi dikkat çekti. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm binayı sarması "LPG türü parlayıcılar mı etkili oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken otelde yangının ilk başladığı yer olan kafenin itfaiye raporu da ortaya çıktı. Raporda dikkat çeken bazı ifadeler yer alıyor.

76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

LPG TÜRÜ PARLAYICILAR VARMIŞ

2 Ocak'ta hazırlanan itfaiye raporu; yangın merdivenini içeri yapan otel yönetiminin yangının ilk başladığı yer olan kafede de LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurduğunu ortaya çıkardı. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm binayı sarması "Alevleri bu maddeler mi körükledi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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