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7 şehirdeki orman yangınlarında 9 tutuklama

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Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, sorumlular da bir bir yakalanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'taki orman yangınlarında 22 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9'unun tutuklandığını söyledi.

Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 90'u tutuklandı.

YANGINLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları da çıktı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

7 şehirdeki orman yangınlarında 9 tutuklama

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "12-17 Ağustos tarihleri arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak olmak üzere 7 ilimizde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar; toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, #YeşilVatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

7 şehirdeki orman yangınlarında 9 tutuklama

MUĞLA'DA 3 FARKLI İLÇEDE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

7 şehirdeki orman yangınlarında 9 tutuklama

BAKAN YUMAKLI: TEHLİKE ARZ EDEN BİR YANGIN YOK

Öte yandan son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 247 yangından 241'ine müdahale edildiğini belirtti. Bakan Yumaklı, şu an için tehlike arz eden bir orman yangını olmadığını söyledi.

"YATAĞAN'DA 3 KÖYDE 58 EV TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ"

Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." derken şu bilgileri verdi: "Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması sürecek. Uşak ve Aydın'da yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Karabük'te yangın an itibarıyla kontrol altında. Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi. 247 yangına müdahale edildi, 241'i kontrol altında."

7 şehirdeki orman yangınlarında 9 tutuklama

TOPLAM 24 BİN 335 SORTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'de, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 2.424'ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5.314 yangın çıktı. Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6.887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplamda 24.335 sorti yaptı. Bu sortilerde 88.345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldı. Ormanın Kahramanları, Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor…"

7 şehirdeki orman yangınlarında 9 tutuklama

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Can:

Bu tutuklananlar nereli ve sadece bu ülkeye değil dünyaya da neden zarar vermişler acaba .

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sade vatandaş:

85 te Muğlada askerken yazın Milasta çıkan orman yangınlarına bizide götürürlerdi her neden bilmem genelde akşam ve geceye denk geliyordu aradan yıllar geçti öyle aklımsa kalmış gecenin karanlığında rüzgarın bir yerden başka bir yere uçurduğu alev toplarını hatırlıyorum zannedersem şimdi o yanan ağaçlar yerine çıkanlar yanıyor sanki ormanlar yanarak yenileniyor yoksa şimdiye kadar çıkan onlarca yangında milasta ağaç kalmazdı

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