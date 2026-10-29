Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

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Singapur'da 19 yaşındaki genç kadın, evinin banyosunda duş aldığı sırada pencereden uzatılan bir telefonla gizlice kaydedildiğini fark etti. Çığlık atması üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken polis soruşturmasında 20 yaşındaki gencin daha önce hem genç kadını hem de 55 yaşındaki annesini gizlice görüntülediği ortaya çıktı. Suçunu kabul eden şüphelinin cezasının 17 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.

DUŞ ALIRKEN PENCEREDEN TELEFON UZATTI

Olay, 8 Nisan 2026'da Singapur'daki bir toplu konut yerleşiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 20 yaşındaki şüpheli, saat 21.20 sıralarında bir spor alanına gitti. Genç kadının yaşadığı dairenin önünden geçerken bir çıkıntıya tırmanarak evin içini gözetlemeye çalıştı.

Ancak perdelerin kapalı olması nedeniyle içeriyi göremeyen şüpheli, spor alanına geri döndü.

Yaklaşık 30 dakika sonra daireden duş sesi geldiğini duyan şüpheli, banyonun dış kısmına yaklaştı. Telefonunu banyo penceresinden içeri uzatarak 19 yaşındaki genç kadını gizlice kaydetmeye başladı.

GENÇ KADIN ÇIĞLIK ATINCA KAÇTI

Duş aldığı sırada pencereden uzatılan telefonu fark eden genç kadın büyük korku yaşayarak çığlık attı.

Şüpheli, genç kadının bağırması üzerine hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananların ardından genç kadının 55 yaşındaki annesi polisi arayarak ihbarda bulundu.

ANNESİNİ DE GİZLİCE KAYDETMİŞ

Polisin başlattığı soruşturmada şüphelinin kimliği tespit edildi. Telefonunda yapılan incelemelerde ise olayın tek seferlik olmadığı anlaşıldı.

Şüphelinin 22 Mart'ta genç kadının 55 yaşındaki annesini banyoda gizlice görüntülediği belirlendi.

Ayrıca 30 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında 19 yaşındaki genç kadını duş alırken, kıyafet değiştirirken ve tuvaleti kullanırken kaydettiği 10 ayrı video bulundu.

Böylece anne ve kızın farklı tarihlerde şüphelinin gizli kayıtlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.

KENDİ EVİNDE GÜVENDE HİSSETMİYOR

Mahkemede, yaşanan olayın genç kadının psikolojisini olumsuz etkilediği belirtildi.

Genç kadının olayın ardından kendi evinde kendisini savunmasız ve güvensiz hissettiği aktarıldı.

Ailenin, yaşadıkları olaydan sonra duş almadan önce banyo penceresinin kapalı olduğundan emin olmaya başladığı öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

20 yaşındaki sanık, 27 Ekim'de çıkarıldığı mahkemede iki ayrı röntgencilik suçlamasını kabul etti.

Hakkındaki üçüncü suçlamanın da ceza belirlenirken dikkate alınacağı bildirildi.

Mahkeme, 19 yaşındaki genç kadın ile 55 yaşındaki annesinin kimliklerinin korunması amacıyla yayın yasağı kararı verdi.

Sanığın cezasının açıklanacağı duruşma ise 17 Aralık'a ertelendi.