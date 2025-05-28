28 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

28 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 28 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 28 Mayıs tarihinde neler oldu? 28 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 28 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

28 MAYIS NE GÜNÜ?

Her yıl 28 Mayıs'ta kutlanan Dünya Hamburger Günü, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin severek tükettiği hamburgerin kültürel ve lezzetsel önemini vurgulayan özel bir gündür. Bu özel gün, fast food sektörünün en ikonik yiyeceklerinden biri olan hamburgeri onurlandırmak için çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve indirimlerle kutlanır.

28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü, Azerbaycan halkının özgürlük ve egemenlik yolunda attığı tarihi bir adımı simgeler. 1918 yılında kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, hem Kafkasya'nın hem de Türk dünyasının ilk demokratik cumhuriyeti olma özelliğini taşıyor. Bu önemli gün, Azerbaycan'ın bağımsızlık yolculuğunda attığı ilk adımın yıl dönümüdür. Her yıl 28 Mayıs tarihinde kutlanan Azerbaycan Bağımsızlık Günü, ülke genelinde çeşitli törenlerle, etkinliklerle ve resmi kutlamalarla anılır.

28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

MÖ 585 - Yunan filozof ve bilim insanı Thales'in tahmin ettiği gibi bir güneş tutulması meydana geldiğinde Alyattis ile Siyaksares, Halys Nehri Muharebesi'nde çarpışıyorlardı. Tutulma sayesinde ateşkes sağlandı. Bu tarihin tam olarak bilinmesi diğer birçok olayın tarihinin de hesaplanabilmesini sağlamıştır.

622 - Hicret, Medine'ye 3 km uzaklıkta bulunan Kubâ'ya ulaşılmasıyla tamamlandı.

1812 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi.

1830 - ABD Başkanı Andrew Jackson, Amerikan Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasına ve başka yerlere sürülmelerine olanak tanıyan Yerli İskân Yasası'nı imzaladı.

1862 - Sayıştay kuruldu.

1871 - Paris Komünü düştü.

1902 - Bilim insanı Thomas Edison pili buldu.

1913 - Osmanlı feministleri kadın haklarını savunmak için Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti'ni kurdular.

1918 - Tiflis'te Azerbaycan Millî Şurası tarafından Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi.

28 MAYIS NE GÜNÜ

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.

1919 - İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Malta sürgünleri olarak adlandırılan bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.

1930 - İnşası 2 yıl süren, New York'un önemli sembollerinden olan Chrysler Binası resmen açıldı.

1933 - Nasyonal sosyalistler, Almanya Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koydu.

1937 - Birleşik Krallık'ta Neville Chamberlain Başbakan oldu.

1937 - Volkswagen otomobil firması kuruldu.

1940 - Belçika ve Hollanda Nazilere teslim oldu.

1953 - Kore Savaşı'nda 28-29 Mayıs'ta meydana gelen çarpışmalarda, Türk Tugayı 155 şehit verdi.

1952 - Yunanistan'da kadınlara seçme hakkı verildi.

1954 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), en çok konuşulan diller arasına Türkçeyi de aldı.

1958 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Ziya Ademhan 3 yıl, Başyazarı Metin Toker 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı; dergi de 3 ay kapatıldı.

Bugün ne günü

1959 - ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya'ya döndü.

1960 - Millî Birlik Komitesi, Orgeneral Cemal Gürsel'e MBK Başkanlığının yanı sıra, Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Başkomutanlık görevlerini de verdi. Orgeneral Gürsel, aynı gün asker ve sivil üyelerden oluşan Bakanlar Kurulunu açıkladı. Başbakan Adnan Menderes, Kütahya yolunda tutuklandı. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve yedi bakanın Silahlı Kuvvetler gözetiminde olduğu açıklandı.

1961 - Uluslararası Af Örgütü, Londra'da kuruldu.

1981 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve Yürütme Kurulu Üyeleri, işçileri suça teşvik ve tahrik ettikleri gerekçesiyle İstanbul Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar.

1983 - Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı romanıyla Orhan Pamuk aldı.

1984 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, "aydın" tartışması için Manisa'da konuştu: "Birinci Cihan Harbi'nin sonunda memleket işgale uğradığı zaman, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında, İstanbul'da, 'Bu savaş deliliktir. Kurtuluş çaresi ya Amerikan mandası ya İngiliz mandasıdır.' diye tutturan aydınlar vardı. Ben böyle aydınları ne yapayım?"

1984 - Bayrampaşa Cezaevi'nden dördü Devrimci Sol, biri Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) yöneticisi 5 kişi firar etti.

1987 - Batı Alman pilot Mathias Rust, küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.

Tarihte bugün ne oldu

1992 - Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.

1999 - 57'nci Hükûmet kuruldu. MHP, DSP ve Anavatan Partisi'nden oluşan Koalisyon Hükûmetinde, Başbakan Bülent Ecevit oldu.

1999 - Leonardo da Vinci'nin şaheseri Son Akşam Yemeği adlı tablo, 22 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle İtalya'nın Milano kentinde yeniden sergilenmeye başlandı.

2002 - NATO, Rusya'yı sınırlı ortak ilan etti.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençlerin imam hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi amaçlandığı gerekçesiyle "YÖK Kanunu" olarak bilinen "Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen TBMM'ye iade etti.

2013 - Taksim Gezi Parkı olayları başladı.

2023 - Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi yapıldı.