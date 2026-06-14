TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert bakışları yayına damga vurdu
A Milli Takım'ın Avustralya maçını FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yayına yansıyan sert yüz ifadesi dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı kritik karşılaşmayı futbol dünyasının önemli isimleri de tribünden izledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun mücadeleyi yan yana takip etmesi dikkat çekti.
KAMERALAR O ANLARI YAKALADI
Karşılaşma devam ederken yayıncı kuruluşun kameraları sık sık protokol tribününe çevrildi. Bu anlarda ekrana yansıyan Hacıosmanoğlu'nun oldukça ciddi ve sert yüz ifadesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Maçın heyecanı sürerken Hacıosmanoğlu'nun ekrana gelen görüntüleri futbolseverler arasında da konuşuldu. Bazı taraftarlar TFF Başkanının karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirtirken, bazıları da sert ifadesiyle ilgili esprili yorumlarda bulundu.
GÖZLER MİLLİ TAKIMDAYDI
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım'ın performansı büyük merakla takip edilirken, protokol tribünündeki görüntüler de maçın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.