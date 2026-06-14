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Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı
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Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Hull City'nin Premier Lig hedeflerini anlatan Ilıcalı, Erdoğan'a özel forma hediye etti. Normalde kravat takmamasıyla bilinen Ilıcalı'nın görüşmede kravatlı görüntülenmesi ise en çok dikkat çeken detay oldu.

  • Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan 10 numaralı Hull City forması hediye etti.
  • Ilıcalı, görüşmede Hull City'nin Premier Lig'e yükselme hedefiyle ilgili çalışmaları Erdoğan'a anlattı.
  • Ilıcalı'nın görüşmede takım elbise ve kravat takması dikkat çekti.

Ünlü iş insanı ve Premier Lig ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. 

ERDOĞAN'A HULL CITY FORMASI HEDİYE ETTİ

Acun Ilıcalı, görüşme sırasında üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan 10 numaralı Hull City formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Forma takdiminin ardından ikili hatıra fotoğrafı da çektirdi.

PREMİER LİG YOLCULUĞUNU ANLATTI

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e yükselme hedefiyle yürüttüğü çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını belirtti.

Ilıcalı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig'e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti." ifadelerini kullandı.

KRAVAT DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Görüşmede dikkat çeken ayrıntılardan biri de Acun Ilıcalı'nın tercihi oldu. Genellikle kravat kullanmayan Ilıcalı'nın kabul sırasında takım elbise ve kravatla görüntülenmesi dikkat çekti. Bu detay, görüşmenin ardından en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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