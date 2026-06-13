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Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi

Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis ve Muş illeri arasındaki idari sınır hattı Karasu Nehri, Kilise Tepesi ve Gevot Tepesi sırtları takip edilerek yeniden belirlendi. Kararda, yeni düzenlemeyle sınırların değişmesine rağmen vatandaşların tüm haklarının saklı kalacağı da belirtildi.

  • Bitlis ile Muş arasındaki idari sınır hattı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlendi.
  • Yeni sınır hattı, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki bölgeyi kapsıyor ve Karasu Nehri'nden Püşürük Tepesi'ne kadar uzanıyor.
  • Sınır değişikliği nedeniyle vatandaşların ve tüzel kişilerin mevcut tapu, arazi ve kullanım hakları saklı tutulacak.

Resmi Gazete’nin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Muş ile Bitlis arasındaki idari sınır hattı resmi olarak değiştirildi. Söz konusu sınır güncellemesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında yürürlüğe koyuldu. Kararın saha uygulamalarından ve yürütülmesinden ise İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak.

YENİ SINIR HATTI HANGİ NOKTALARDAN GEÇİYOR?

Yayımlanan kararda, iki şehrin idari sınırlarını birbirinden ayıran yeni koordinatlar ve doğal coğrafi sınırlar net bir şekilde haritalandırıldı. Buna göre yeni hat: Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki bölgeyi kapsıyor. Kuzeyde Karasu Nehri'nden başlayan sınır çizgisi sırasıyla; Avzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi ve Gevot Tepesi sırtlarını takip ederek ilerliyor. Yeni idari hat, Püşürük Tepesi koordinatlarında son buluyor.

Karasu Nehri

VATANDAŞLARIN KAZANILMIŞ HAKLARI SAKLI KALACAK

Kararda, mülki sınırların değişmesinin bölge halkının mağduriyetine yol açmaması için özel bir şerh düşüldü. İdari sınır değişikliği nedeniyle tarafların (vatandaşların veya tüzel kişiliklerin) karşı il sınırları içerisinde kalan tüm genel ve özel haklarının saklı tutulacağı, sınır değişiminin mevcut tapu, arazi veya kullanım haklarını etkilemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
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