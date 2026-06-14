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53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks

53 yıllık hasret bitti! NBA'de şampiyon New York Knicks
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New York Knicks, NBA finalinde San Antonio Spurs'u 94-90 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve 53 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Nba Play-Off Final serisi 5’inci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs’ü 94-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1’e getirdi ve 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

DEVREYİ SPURS ÖNDE TAMAMLADI

Frost Bank Center’da oynanan mücadeleyi Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers yönetti. Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, ilk periyoda etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun dengelenmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Spurs, devre arasına 42-37’lik skorla önde girdi. 

NEW YORK KNICKS GERİDEN GELDİ

Üçüncü çeyrekte de skor avantajını elinde tutan San Antonio temsilcisi, son periyoda 72-65 üstünlükle girdi. Son periyotta üstünlüğü kaybeden San Antonio Spurs, New York Knicks'e 94-90 mağlup oldu.

53 YILLIK HASRET BİTTİ: ŞAMPİYONLAR!

Bu sonuçla birlikte seride durumu 4-1'e getiren New York Knicks, büyük hasretine son vererek 53 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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