24 Mayıs Pazartesi Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

24 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 24 Mayıs Pazartesi Koronavirüs Tablosu! 24 Mayıs Pazartesi Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?