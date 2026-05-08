İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Diplomatik çözüm masaya her geldiğinde ABD pervasız bir askeri macerayı tercih ediyor” diyerek Washington yönetimini sert sözlerle hedef aldı. İranlı Bakan, “İranlılar asla baskıya boyun eğmez” ifadelerini kullanırken, ülkesinin füze kapasitesinin çatışma öncesine göre yüzde 120 seviyesinde olduğunu savundu. Arakçi ayrıca İran’ın halkını savunmaya “yüzde 1000 hazır” olduğunu söyledi.

  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi diplomatik çözüm yerine askeri seçeneğe yönelmekle suçladı.
  • Arakçi, İran'ın füze stoku ve fırlatma kapasitesinin çatışma öncesine göre yüzde 120 seviyesinde olduğunu iddia etti.
  • Arakçi, İran'ın halkını savunma konusunda yüzde 1000 hazır olduğunu ve baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, diplomatik çözüm ihtimali ortaya çıktığında Washington yönetiminin askeri seçeneğe yöneldiğini savundu.

“DİPLOMASİ MASAYA GELİNCE SALDIRIYORLAR”

Arakçi paylaşımında, “Diplomatik çözüm masaya her geldiğinde ABD pervasız bir askeri macerayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı. İranlı Bakan, ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, “İranlılar asla baskıya teslim olmaz” dedi.

“FÜZE GÜCÜMÜZ YÜZDE 120 SEVİYESİNDE”

İran Dışişleri Bakanı, CIA’nin İran’ın füze kapasitesine ilişkin değerlendirmelerini de reddetti. Arakçi, İran’ın füze stoku ve fırlatma kapasitesinin çatışma öncesine göre “yüzde 120 seviyesinde” olduğunu öne sürdü.

“HALKIMIZI SAVUNMAYA YÜZDE 1000 HAZIRIZ”

Arakçi açıklamasında, İran’ın savunma hazırlığına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. İranlı Bakan, “Halkımızı savunma konusundaki hazırlığımız ise yüzde 1000” dedi.

GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

ABD ile İran arasında son dönemde yeniden artan askeri gerilim nedeniyle taraflardan gelen sert açıklamalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, karşılıklı mesajların bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Erdem Aksoy
