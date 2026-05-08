Özgür Özel'in kızı cübbeyi giydi

Özgür Özel'in kızı cübbeyi giydi
CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Barosu’nda düzenlenen törende avukatlık ruhsatını alan kızı İpek Özel’in yanında yer aldı ve bu özel gününe eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Barosu’nda düzenlenen avukatlık ruhsat törenine katıldı. Törende, aralarında kızı İpek Özel’in de bulunduğu stajını tamamlayan avukatlar ruhsatlarını aldı.

İSTANBUL BAROSU’NDA RUHSAT TÖRENİ

İstanbul Barosu tarafından düzenlenen törende, staj süreçlerini başarıyla tamamlayan avukatlara meslek ruhsatları takdim edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törende yer alarak kızı İpek Özel’in bu özel gününde yanında oldu.

KIZININ YANINDA OLDU

Özel’in törende kızıyla birlikte olması dikkat çekerken, genç avukatın mesleğe ilk adımı bu törenle resmiyet kazandı.

İKİ YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞTU

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İpek Özel, 2024 yılında eğitimini tamamlamıştı. Özgür Özel, Ülker Sports Arena’da düzenlenen mezuniyet töreninde de kızını yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: ANKA
