2 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını korona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, CİHANER, DÜLDÜL, FATİH, FİLİKA, NİŞAN, OSMANGAZİ, SEMİH, SUNGUR, İNCE sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk/ İSLAMBEY mah FATİH sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490408) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490408)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 02.06.2020 09:00 - 02.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, SEFER, TOROS, ÇEŞMİNAZ, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489244) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489244)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 02.06.2020 09:00 - 02.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, SEFER, TOROS, ÇEŞMİNAZ, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489300) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.06.2020 02:00 - 02.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227., 1232., 1234. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490223) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490223)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.06.2020 00:01 - 02.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1227., 1232., 1234. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490210) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490210)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1428., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 1451., CAMİ YOLU, SABİA, İSTİKLAL sk/ MAHMUTBEY mah 2628., DEVEKALDIRIMI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490972) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah KİLİTBAHİR sk/ ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489934) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489246) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU, YENİ BAHAR, ÖZLEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2492327) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AKAY, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KARTAL, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, MİKTAD, SELÇUK, TAHİR AĞA, ULUSAL, İNÖNÜ sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490389) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, OK, PINAR, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, ÇAMLICA, ÖZLER, İSTİKLAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486388) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2486388)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486396) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2486396)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, GAYSUNİ MEHMET EFENDİ, KARAAĞAÇ, YUNUS sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2490446) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BÜLENT KARPAT, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MECİT, MELTEM, MUNTAZAM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, YOL ALTI, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488431)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 02.06.2020 02:00 - 02.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, CENGİZ ÇIKMAZI, EFLATUN, GÜLER, IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK, KIRIM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, SELİM, SENCER, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKARSU, LODOS, SAVAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485910) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2485910)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2243., AKARSU, KURUÇEŞME, SAVAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485909) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2485909)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 01:00 - 02.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3038., 3093. sk/ OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489836) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489836)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 00:00 - 02.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 420., 421., 425., BALİNA, YONCA sk/ İNÖNÜ mah 401., 403., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416., 417., 419., 421., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489245) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489245)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 375. sk/ İNCİRTEPE mah KEMAL PAŞA sk/ İNÖNÜ mah 374. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491332) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2491332)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 268., 375., AVNİ ANIL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491333) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2491333)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 380. sk/ İNÖNÜ mah 374. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491335) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 10:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488601) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488601)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 10:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488606) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488606)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.LAVANTA, 1.NERGİS, 2.GÜL, 2.PAPATYA, 29 MAYIS, 3.CAMİ, 3.KASIMPATI, DEFNE, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GÜR, KARDELEN, MAÇKA , PORTAKAL, SELİN, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489042) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489042)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 01:00 - 02.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2490047) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490047)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah GÖLBAŞI YOLU, HIZIR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489902) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489902)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ÜÇEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489907) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, MÜRSELPAŞA sk/ BALAT mah AKGÜL, BURÇAK, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, MÜRSELPAŞA, VODİNA, YARIM BALAT, YILDIRIM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490070) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490070)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 02.06.2020 17:30 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah HAYRİYEHANIM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ MEDRESESİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, KIBLE ÇEŞME, KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI, MURATEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, TESVİYECİ sk/ SARIDEMİR mah KANTARCILAR, KANTARCILAR ARALIĞI, KIBLE ÇEŞME, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490074) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487266) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2487266)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489734) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.06.2020 01:00 - 02.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADALI, ADANIR, ADAŞ, ADIGÜZEL, ASİL, AĞAÇLI, DENİZCİ, GONCA, MÜŞKÜLE, MİSKET, TALİP, ZÜHRE, ÇAVUŞ, ÜRETİM, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2488273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488273)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.06.2020 16:30 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH, YÜKSEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489180)İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.06.2020 16:30 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KAYACIK, LİMON, MEŞE, SELVİ, ZEKİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489191) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2486882) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2486882)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah EKİM, PARK, SİNANPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488560) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488560)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah VATAN, YURT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489412) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2481369) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481369)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE sk/ CENNET mah HÜRRİYET sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482090) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482090)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 05:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 611., BARBAROS, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk/ YENİ MAHALLE mah 3.ÜLKÜ, CENGİZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489885)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.06.2020 05:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.PAPATYA, AKKAVAK, ANANAS, DR. SADIK AHMET, YEŞİLÇAM, İNÖNÜ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.ER, 2.SERHAT, 2509., 3.UFUK, 3.ÜLKÜ, 3.ŞAFAK, 4.PINAR, 5.ENGİN, CENGİZ, DÜZ, KÜME, SALİH TAMCI, TEMEL, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489887) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489837) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489837)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 04:00 - 02.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk/ MASLAK mah AHİ EVRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489141) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489141)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490965) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490965)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKŞEMSETTİN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , KIRAÇ, SALKIM, SÖNMEZ, TARİH, TÜNEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 02.06.2020 09:30 - 02.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah DEMOKRASİ, HIZIROĞLU, ŞÜKRÜ, TAN, TRABLUS, TRUVA, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490919) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 02.06.2020 15:00 - 02.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, HARK, KEKİK, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489908) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 02.06.2020 16:00 - 02.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489041) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.