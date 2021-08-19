19 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 19 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 19 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
19 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 19 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz...
OLAYLAR
1630 - Evliya Çelebi, elli yıl sürecek seyahatlerine başladı.
1692 - Salem, Massachusetts'de bir kadın ve dört erkek, cadılık suçlamasıyla idam edildi.
1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.
1821 - Navarin Katliamı: Mora İsyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlar, 3000 Türk'ü öldürdüler.
1878 - Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca işgali.
1895 - James Ryan, yüksek atlamada 1.94 m yaparak dünya rekoru kırdı.
1895 - Yeni Asır gazetesi kuruldu.
1919 - Afganistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1934 - Adolf Hitler, Almanya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Referandumu'nda %89.9 oranında 'evet' oyu aldı.
1945 - Tevfik Fikret'in "Aşiyan" (Kuş Yuvası) adını verdiği evi, müze olarak düzenlenerek, şairin 30. ölüm yıl dönümünde halka açıldı. "Edebiyat-ı Cedide", "Hamit" ve "Fikret" salonları da 1946'da düzenlenerek müzeye eklendi.
1945 - Vietnam Savaşı: Ho Chi Minh iktidarda.
1953 - İran'da Muhammed Musaddık rejimi devrildi, Muhammed Rıza Pehlevi devri başladı.
1955 - Kuzeydoğu ABD'de Diane kasırgası 200 can aldı.
1960 - Sovyetler Birliği; iki köpek, kırk fare, iki sıçan ve çeşitli bitkiler taşıyan Sputnik-5'i, Ay yörüngesine oturtmayı başardı.
1960 - U-2 Krizi: Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak U-2'nin Amerikalı pilotu Francis Gary Powers, 10 yıl hapse mahkûm edildi.
1966 - Muş, Varto'da meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde; 2394 kişi hayatını kaybetti, 1489 kişi yaralandı.
1978 - Kariye Camii soyuldu.
1980 - Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Riyad Hava Alanı'na acil iniş yaptıktan sonra yandı: 301 kişi öldü.
1981 - ABD savaş uçakları, Sidra Körfezi üzerinde iki Libya savaş uçağını düşürdü.
1987 - Birleşik Krallık'ta Michael Ryan adlı bir kişi, tüfekle 16 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.
1990 - Gagavuzlar; Gagavuzya Cumhuriyeti'ni, güneyde Gagavuzların en yoğun yaşadığı Komrat yöresinde ilan ettiler. Bu karar, Moldova Yüksek Sovyeti tarafından iptal edildi.
1991 - Rusya'da, komünizm yanlısı KGB ve Ordu generalleri, darbe girişiminde bulundu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
1991 - SSCB'nin dağılma süreci: Devlet Başkanı Mikhail Gorbachev evinde göz hapsinde.
1999 - Belgrad'da on binlerce Sırp, Devlet Başkanı Slobodan Miloševic'in istifasını isteyen gösteri yaptı.
2002 - Askeri birlik taşıyan bir Rus Mil Mi-26 helikopteri, Çeçen Birlikleri'nce Grozni yakınlarında düşürüldü; 118 asker öldü.
2003 - Hamas'a bağlı bir intihar bombacısı, Kudüs'te bir otobüse saldırdı; 7'si çocuk 23 İsrailli öldü.
2008 - Cezayir'in başkenti Cezayir'in 35 mil doğusunda yer alan Polis Akademisi'ne, bomba yüklü araçla yapılan intihar eyleminde; en az 43 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.
2008 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan'ın ev hapsi cezasını affetti.
2008 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir hastanenin acil girişinde bomba patladı: 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
2019 - Türkiye'de kayyım atamaları gerçekleşti. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na kayyım atandı.
DOĞUMLAR
232 - Probus, 276 ve 282 yılları arasında Roma imparatoru (ö. 282)
1631 - John Dryden, İngiliz şair, eleştirmen, çevirmen ve oyun yazarı (ö. 1700)
1646 - John Flamsteed, İngiliz gökbilimci (ö. 1719)
1689 - Samuel Richardson, İngiliz yazar ve basımcı (ö. 1761)
1743 - Madam du Barry, Kral XV. Louis'in son metresi ve Fransız Devrimi sırasında gerçekleşen Terör Dönemi'nin kurbanlarından biri (ö. 1793)
1777 - I. Francis, 1825 ile 1830 yılları arasındaki İki Sicilya'nın kralı ve İspanya kraliyet ailesinin üyesi (ö. 1830)
1819 - Julius van Zuylen van Nijevelt, Tutucu Hollandalı politikacı (ö. 1894)
1830 - Julius Lothar Meyer, Alman kimyager (ö. 1895)
1848 - Gustave Caillebotte, Fransız ressam (ö. 1894)
1870 - Bernard Baruch, Amerikalı finansçı, borsa spekülatörü, devlet adamı ve siyasi danışman (ö. 1965)
1871 - Orville Wright, Amerikalı öncü havacı (ö. 1948)
1878 - Manuel L. Quezon, Filipin bağımsızlık hareketinin önderi ve Filipinler'in ilk devlet başkanı (ö. 1944)
1881 - George Enescu, Rumen klasik müzik bestecisi (ö. 1955)
1883 - Coco Chanel, Fransız moda tasarımcısı ve Chanel markasının kurucusu (ö. 1971)
1900 - Gilbert Ryle, çağdaş İngiliz filozofu (d. 1976)
1903 - James Gould Cozzens, Amerikalı yazar (ö. 1978)
1906 - Philo Farnsworth, Amerikalı mucit (ö. 1971)
1916 - Orhan Hançerlioğlu, Türk yazar ve araştırmacı (ö. 1991)
1921 - Gene Roddenberry, Amerikalı yazar ve senarist (ö. 1991)
1923 - Joan Taylor, Amerikalı oyuncu (ö. 2012)
1924 - Willard Boyle, Kanadalı Fizikçi (ö. 2011)
1926 - Angus Scrimm, Amerikalı oyuncu ve yazar (ö. 2016)
1929 - George Miller, İskoç kriketçi (ö. 2017)
1930 - Frank McCourt, İrlanda asıllı Amerikalı yazar (ö. 2009)
1937 - Richard Møller Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)
1940 - Johnny Nash, Amerikalı reggae ve soul müziği sanatçısı (ö. 2020)
1942 - Jorgelina Aranda, Arjantinli oyuncu, model ve şarkıcı (ö. 2015)
1942 - Fred Thompson, Amerikalı siyasetçi, hukukçu ve oyuncu (ö. 2015)
1944 - José Agustín, Meksikalı yazar
1944 - Jack Canfield, Amerikalı motivasyonel konuşmacı ve yazar
1944 - Bodil Malmsten, İsveçli romancı ve şair (ö. 2016)
1945 - Ian Gillan, İngiliz müzisyen
1946 - Charles Bolden, Eski NASA yöneticisi
1946 - Bill Clinton, Amerikalı politikacı ve iki dönem ABD Başkanı
1946 - Fedon, Rum asıllı Türk şarkıcı
1948 - Christy O'Connor Jnr, İrlandalı golfçü (ö. 2016)
1951 - John Deacon, İngiliz bas gitarist (Queen)
1951 - Gustavo Santaolalla, Arjantinli müzisyen, film müziği bestecisi ve yapımcı
1952 - Jonathan Frakes, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
1957 - Martin Donovan, Amerikalı oyuncu
1957 - Cesare Prandelli, İtalyan teknik direktör
1959 - Derya Alabora, Türk oyuncu
1963 - John Stamos, Amerikalı oyuncu ve müzisyen
1965 - Kyra Sedgwick, Amerikalı oyuncu
1967 - Satya Nadella, Hint kökenli Amerikalı işletme yöneticisi (Microsoft'un İcra Kurulu Başkanı)
1968 - Merve Kavakçı, Türk akademisyen, siyasetçi ve diplomat
1969 - Nate Dogg, Grammy'ye aday gösterilmiş Amerikalı R&B/hip hop şarkıcısı (ö. 2011)
1969 - Matthew Perry, Kanadalı-Amerikalı oyuncu
1970 - Fat Joe, Amerikalı rap müzisyeni
1971 - Mary Joe Fernández, Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu
1971 - João Vieira Pinto, Portekizli millî futbolcu
1972 - Roberto Abbondanzieri, Arjantinli millî kaleci
1973 - Marco Materazzi, İtalyan eski futbolcu
1979 - Tuğba Karaca, Türk model, televizyon sunucusu ve sinema oyuncusu
1980 - İsmail Altunsaray, Türk saz ve ses sanatçısı
1984 - Alessandro Matri, İtalyan millî futbolcu
1984 - Ryan Taylor, İngiliz futbolcu
1986 - Saori Kimura, Japon voleybolcu
1986 - Christina Perri, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
1987 - Nico Hülkenberg, Yarış pilotu
1989 - Lil' Romeo, Amerikalı şarkıcı rapçi
1991 - Deivson Prescovia, Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve besteci
1991 - Ali Ahamada, Komorlu futbolcu
1994 - Fernando Gaviria, Kolombiyalı profesyonel yol ve pist yarış bisikletçisi
1994 - Alexis Raynaud, Fransız atıcı
1994 - Mert Hakan Yandaş, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
14 - Caesar Divi Filius Augustus, Roma imparatoru (d. MÖ 63)
947 - Ebû Yezîd Makhlâd Keydâd en-Nukkarî, Fâtımîler'e karşı, günümüz Tunus hudutları içerisinde kalan İfrîkiya'da 928 yılında düzenlenen Nukkarî-İbâzî isyânının önderi (d. 883)
1493 - III. Friedrich, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1415)
1506 - Alexander Jagiellon, Litvanya'nın büyük dükü ve daha sonra Polonya kralı (d. 1461)
1580 - Andrea Palladio, İtalyan mimar (d. 1508)
1662 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (d. 1623)
1691 - Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamı (d. 1689)
1819 - James Watt, İskoç mucit ve mühendis (buhar makinesini geliştirerek sanayi devrimi'nin başlamasında büyük rol oynayan) (d. 1736)
1876 - George Smith, İngiliz Asurolog ve arkeolog (d. 1840)
1887 - Vincenz Franz Kosteletzky, Bohemyalı bitki bilimci ve hekim (d. 1801)
1889 - Mathias Villiers de l'Isle-Adam, Fransız yazar (d. 1838)
1905 - William-Adolphe Bouguereau, Fransız ressam (d. 1825)
1915 - Tevfik Fikret, Türk şair (d. 1867)
1923 - Vilfredo Pareto, İtalyan iktisatçı ve sosyolog (d. 1848)
1928 - Stefanos Skuludis, Yunan banker, diplomat ve siyasetçi (d. 1833)
1929 - Sergei Diaghilev, Rus bale yönetmeni (d. 1872)
1932 - Louis Anquetin, Fransız ressam (d. 1861)
1936 - Federico García Lorca, İspanyol yazar (d. 1898)
1944 - Günther von Kluge, Alman asker ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (d. 1882)
1954 - Alcide De Gasperi, İtalyan devlet adamı, siyasetçi ve İtalya Başbakanı (d. 1881)
1959 - Jacob Epstein, Amerikan-Britanyalı heykeltıraş (d. 1880)
1967 - Hugo Gernsback, Lüksemburg kökenli Amerikalı mucit, yazar ve dergi yayımcısı (d. 1884)
1968 - George Gamow, Ukrayna asıllı Amerikalı fizikçi ve kozmolog (d. 1904)
1977 - Groucho Marx, Amerikalı aktör ve komedyen (Marx Kardeşler) (d. 1890)
1986 - Hermoine Baddeley, İngiliz karakter oyuncusu (d. 1906)
1988 - Ariadna Çasovnikova, Kazak Sovyet politikacı (Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkan Vekilliği yapan) (d. 1918)
1993 - Donald Kerst, Amerikalı fizikçi ve akademisyen (d. 1911)
1994 - Linus Pauling, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya ve Barış Ödülleri sahibi (d. 1901)
2002 - Eduardo Chillida, Bask heykeltıraş ve ressam (d. 1924)
2002 - Halil Tunç, Türk senatör ve Türk-İş Genel Başkanlarından (d. 1928)
2008 - Levy Mwanawasa, 2002 ile 2008 yılları arası Zambiya devlet başkanlığı yapmış politikacı (d. 1948)
2010 - Mehmet Yüceler, Türk siyasetçi (d. 1923)
2011 - Raúl Ruiz, İspanyol-Şilili film yönetmeni ve senarist (d. 1941)
2012 - Tony Scott, İngiliz film yönetmeni (d. 1944)
2013 - Reha Eken, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1925)
2013 - Donna Hightower, Amerikalı R&B, caz şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1926)
2013 - Abdülrahim Hatif, Afgan siyasetçi (d. 1926)
2013 - Stephenie McMillan, İngiliz dekoratör ve sanat yönetmeni (d. 1942)
2013 - Lee Thompson Young, Amerikalı oyuncu (d. 1984)
2014 - Simin Behbehani, İranlı aktivist, şair (d. 1927)
2014 - James Foley, Amerikalı fotomuhabir ve gazeteci (d. 1973)
2015 - Doudou N'diaye Rose, Senegalli müzisyen ve besteci (d. 1930)
2016 - Lou Pearlman, 1990'ların başarılı boyband müzik gruplarından Backstreet Boys ve 'N Sync'nin menajeri (d. 1954)
2017 - Pyotr Deynekin, Rus askeri general (d. 1934)
2017 - Dick Gregory, Amerikalı komedyen, insan hakları aktivisti, sosyal eleştirmen, yazar ve girişimci (d. 1932)
2017 - Concha Valdés Miranda, Kübalı şarkı sözü yazarı, besteci ve Küba Halk müziği sanatçısı (d. 1928)
2018 - Khaira Arby, Malili şarkıcı ve söz yazarı (d. 1959)
2018 - Bazlur Rahman Badal, Bangladeşli dansçı (d. 1921)
2018 - Rafael Calventi, Dominikli mimar, akademisyen ve diplomat (d. 1932)
2018 - Margareta Niculescu, Rumen sanatçı, kuklacı, öğretmen ve tiyatro yönetmeni (d. 1926)
2018 - Güngör Uras, Türk ekonomist ve gazeteci (d. 1933)
2019 - Ahmet Halûk Dursun, Türk akademisyen ve bürokrat (d. 1957)
2019 - Gina López, Filipinli çevreci, siyasetçi ve hayırsever (d. 1953)
2020 - Allan Fotheringham, Kanadalı gazeteci, muhabir, köşe yazarı ve televizyon sunucusu (d. 1932)
2020 - Slade Gorton, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1928)
2020 - Agnes Simon, Macar eski profesyonel masa tenisi oyuncusu (d. 1935)
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