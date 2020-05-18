18 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.05.2020 05:00 - 18.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk/ BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk/ BOYALIK mah AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk/ KARABURUN mah BEYAZ sk/ TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAY bölgesinde, Manevra Çalışması (2469912) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 18.05.2020 09:00 - 18.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), HANDAN sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2472611) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk/ GÜNEŞLİ mah 1343. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472376) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472376)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.05.2020 05:00 - 18.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471680) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471680)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.05.2020 07:00 - 18.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471694) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 18.05.2020 16:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, KARLITEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471565) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah KARDEŞLER, KURUÇEŞME, MAĞRUR, MEKİK, MERMER, TEKİN, YEDİTEPE, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470086)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BEYZA, CEVİZLİ, HASAN TAHSİN, KARACAOĞLAN, LOKMAN, MADEN, MERASİM, METE, OSMANCIK, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SÖZEN, YAVAŞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470083)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AZİMLİ, İNÖNÜ sk/ DEREAĞZI mah BUĞDAY, SERİNPINAR, İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470098)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.05.2020 09:30 - 18.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 67. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472420) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ sk/ TOMTOM mah KARABAŞ, KARABAŞ DERE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470772) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.05.2020 11:30 - 18.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 107., 3., 4., 5., 6., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472418)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk/ MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, EFE 2, ELÇİN, ERVANUR, ESKİ SİLİVRİ, GAZANFER, GEMİCİ 1, GÖKNAR, GÜLSEREN, HASBAHÇE, KARBEYAZ, KUBİLAY, MORKARANFİL, MUHSİN ÇAVUŞ, NALBANT, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURSU, NURTANESİ, NURTEPE, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, RANA, RUKİYE, RÜMEYSA, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, VELİ, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk/ MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKA, AKASYA 5, AMAÇ, ATA 1, ATAN 1, AYDIN 4, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DANİŞMENT, DARCAN, DAĞLIÇ, DEFNE 5, DENİZ 4, DERGAH 1, DERYA, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, GÜNEŞ 3, KUMRULAR, MEKTEP 1, MERDİVENLİ, MESİR, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, TECİMEN SİTESİ, UĞUR, YAKUT 2, ÇARŞI, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, ÖRNEK 1, ÖZLEM 1, İNCİ 1, İNÖNÜ 2, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473407) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 18.05.2020 13:00 - 18.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah TOLUNAY sk/ İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472388) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472388)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk/ FATİH mah CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2460701) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2460701)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk/ MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468111) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468111)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 05:00 - 18.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468939) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468939)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2470932) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470932)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 01:00 - 18.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk/ MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2471552) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471552)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, GÖKŞİN, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, SELANİK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471469) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471469)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 10:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471472) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471472)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk/ MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471546)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 05:00 - 18.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk/ MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472585) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472585)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.05.2020 05:30 - 18.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah BAL, KUMSU, SELANİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472590) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, DİNİBÜTÜN, HALİÇ, HELVACI AHMET, KADI ÇEŞMESİ, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİMAR ÇEŞMESİ, PELİN, TİFTİK, ÂŞIKPAŞA, ŞEHLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467071) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467071)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR HAKKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467088)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 18.05.2020 16:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KARABOYACILAR, KATİP ÇEŞMESİ, YENİKAPI DEĞİRMENİ, YENİKAPI KUMSALI, ÇORBACIBAŞI sk/ KATİP KASIM mah İSKELE MEYDANI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473337) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 18.05.2020 09:00 - 18.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 567., CEBECİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2469386) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469386)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 18.05.2020 09:00 - 18.05.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, BEGONYA, HEDEF, NECATİBEY, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472469) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472469)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1142., 1143., 1144., 1166., 1171., 1172., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., ERTUĞRUL GAZİ, MENDERES sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473291) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, SÜLEYMAN NAZİF, ZİYA GÖKALP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.05.2020 16:00 - 18.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah EREN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2469425) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469425)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471639) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471639)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, SAKARYA, SONBAHAR, TORUN sk/ YEŞİLCE mah DEKAN, SONBAHAR, TOKGÖZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471628) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471628)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.05.2020 17:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKICI, BABAYİĞİT, ERDOĞAN, KIRAN, TAŞKIRAN, UÇKU, YAVUZ, ŞENKAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471640) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471640)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.05.2020 17:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471643) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2469082) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469082)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.05.2020 06:00 - 18.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk/ KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.KEKLİK, 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BALABAN, BALIKÇIN, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, BOZDOĞAN, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, GÜVERCİN, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PENGUEN, PUHU, PİLİÇ, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, TURNA, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAKAR, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÇOBAN ALDATAN, ÜVEYİK, İSPİNOZ, ŞAKRAK KUŞU sk/ İNÖNÜ mah 1.GÖKÇE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472454) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472454)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.05.2020 06:00 - 18.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 2.LALE, AKKAVAK, AŞIK VEYSEL, BAĞYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471609) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471609)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, HATBOYU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471666) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 18.05.2020 08:00 - 18.05.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR, KARAKOL, KÜTÜPHANE ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIYER DERESİ, SIRRIBEY, YEMİN, YURT ÇIKMAZI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473108) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473108)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 18.05.2020 13:00 - 18.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah EMİRGAN ÇEŞMESİ, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., SAKIP SABANCI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473107) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 18.05.2020 09:30 - 18.05.2020 13:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk/ KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk/ ÇAYIRDERE mah CENNET sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464943) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464943)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 18.05.2020 09:00 - 18.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464944)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 18.05.2020 05:50 - 18.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3102., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472194) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 18.05.2020 09:00 - 18.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2469376) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469376)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 18.05.2020 15:00 - 18.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKÇAY, BAYRAM, BİNNUR, CEZERYE, DEFNE, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜVERCİN, HİLAL, KANDİL, KINALI, PAPATYA, PELİN, SELVİ, VAKFIKEBİR, YAVUZ SELİM, YENİ, ZEYTİN, ÇALI, ÇEŞME, ÇİMEN, ÇİTLEMBİK, İNCİ, ŞAHİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472416) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.