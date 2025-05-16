16 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

16 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 16 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 16 Mayıs tarihinde neler oldu? 16 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 16 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

16 MAYIS DÜNYA NE GÜNÜ?

Engelliler Haftası, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında, engelli bireylerin toplumda daha fazla fark edilmesi ve haklarının savunulması amacıyla kutlanan bir haftadır. Bu hafta boyunca, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Engelliler Haftası, engelli bireylerin topluma entegrasyonu, eşit haklara sahip olmaları ve yaşam kalitelerinin artırılması konusunda farkındalık yaratmayı hedefler.

Engelliler Haftası

Bu özel hafta, engelli bireylerin sadece fiziksel engelleri değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik engelleriyle de mücadele ettiklerinin altını çizmektedir. Toplumun her kesiminin katılımı ile daha erişilebilir ve eşit bir dünya yaratılmasına katkı sağlanması amaçlanır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1204 - Dördüncü Haçlı Seferi sırasında, Konstantinopolis'i alıp Latin İmparatorluğu'nu kuran I. Baudouin, ilk Latin İmparatoru olarak taç giydi.

1717 - Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi.

1770 - Versailles Sarayı'ında, XVI. Louis ile Marie Antoinette evlendi.

1836 - Şair ve yazar Edgar Allan Poe, 13 yaşındaki kuzeni Virginia ile evlendi.

1888 - Gramofonun mucidi Emile Berliner, Philadelphia'da geliştirdiği bu aletin tanıtımını yaptı.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

1926 - Vahidettin (VI. Mehmet), İtalya'nın San Remo kentinde kalp yetmezliği sebebi ile öldü.

16 MAYIS NE GÜNÜ

1929 - Akademi Ödülleri, ilk olarak Hollywood, Kaliforniya'da verilmeye başlandı. 1. Akademi Ödülleri töreninde, ABD yapımı sessiz film Kanatlar (Wings), En İyi Film Akademi Ödülü'nü aldı.

1943 - Varşova Gettosu'ndaki Yahudi topluluğunun, Nazi işgaline karşı başlattığı Varşova Gettosu Ayaklanması olarak adlandırılan direnişi kırıldı. Hayatta kalanlar, Treblinka toplama ve yok etme kampına gönderilmeye başlandı. Alman kayıtlarına göre 56 bin kişi öldürüldü.

1952 - Birleşik Krallık'ta kadınlara eşit ücret yasalaştı.

1957 - IBM'in, yeni geliştirdiği bilgisayarın ağırlığı 21 tondu.

1960 - Sovyet lider Nikita Khrushchev, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçurulan Amerikan U-2 casus uçakları için, ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower'dan özür dilemesini istedi.

1961 - Tiyatro sanatçısı Cüneyt Gökçer, Kral Lear'ı oynamak üzere Moskova'ya gitti.

1969 - Sovyet uzay aracı "Venera 5", Venüs gezegenine iniş yaptı.

1974 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Başkanlığı'na yeniden seçildi. Tito, bu defa ömür boyu Devlet Başkanı olarak seçilmiştir.

Bugün ne günü

1975 - Japon dağcı Junko Tabei, Everest'in zirvesine tırmanan ilk kadın dağcı olma unvanını kazandı.

1975 - Sikkim, referandum sonucunda 22. Eyalet olarak Hindistan'a bağlandı.

1979 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980), Piyangotepe Katliamı: Ankara Piyangotepe'de genellikle solcuların gittiği bir kahvehane, sağ görüşlü Ali Bülent Orkan ve diğer militanlar tarafından basıldı. 7 kişi öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

1983 - 12 Eylül döneminin ardından, demokrasiye geçişte ilk siyasi parti olan Milliyetçi Demokrasi Partisi kuruldu.

1984 - Yayımcı İlhan Erdost'un Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürülmesinden hükümlü astsubay Şükrü Bağ'ın, 10 yıl 8 aylık mahkûmiyet kararı kesinleşti.

1988 - ABD Federal sağlık yetkilisi, nikotinin bağımlılık yapıcı özelliklerinin, eroin ve kokaininkine çok benzediğini bildirdi.

1992 - Tarihi Galata Köprüsü, köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın sonucunda çökerek kullanılamaz hale geldi. Köprü, 1875'te İngilizler tarafından 105 bin altın karşılığı yapılmıştı.

Tarihte bugün ne oldu

1993 - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, 244 oyla Türkiye'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı oldu.

1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, örtülü ödenekle ilgili açıklamada bulunamayacağını ve bunun bir devlet sırrı olduğunu söyledi.

2000 - Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi ve Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması.

2001 - Bordo berelilere ait uçak Malatya'da düştü, 34 asker hayatını kaybetti.

2010 - İran ile Batılı ülkeler arasında uranyum takasını öngören; Türkiye, Brezilya ve İran'ın ortak formülü üzerinde mutabakat, 18 saatlik görüşmeler sonunda sağlandı. Mutabakatın sağlanması sonucu, Başbakan Erdoğan Tahran'a gitti.

2010 - Bursaspor, Turkcell Süper Ligde 4 büyüklerden sonra şampiyon olan ilk takım oldu.