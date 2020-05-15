15 Mayıs Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ÖNEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2466612) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2466612)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BELEDİYE, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468832) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKBUĞDAY, ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, HARMANTEPE, MEZARLIK, SIVACI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2468718) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463682) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463682)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 15.05.2020 07:00 - 15.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463685) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 15.05.2020 16:30 - 15.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FİLİZ, KAVAKLIK, MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇİTLENBİK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2468148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CEMİYET, EVLEK, ÇÖREKOTU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2467139) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 15.05.2020 15:30 - 15.05.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK, VAPURİSKELESİ, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, İŞKEMBECİ YAVER sk/ YILDIZ mah TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467682) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 15.05.2020 16:30 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2468272) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 15.05.2020 18:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460224) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2460224)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR sk/ KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AĞAÇ TULUMBA, ERİŞTECİ, GÜMRÜK, HALİL PAŞA, HAVYAR HAN İÇİ, KARANTİNA, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, RIHTIM, YEMİŞÇİ HASAN, ÇELEBİLER sk/ MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, LEBLEBİCİ ŞABAN, NECATİBEY sk/ PİYALEPAŞA mah PİYALEPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2467565) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467565)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk/ HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2467675) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALAÇAM, ALEM, ALPEREN 1, ALTIN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, AYAZMA, BADEM 2, BALABAN, BATUHAN, BAĞDATLI, BAŞAK 1, BEGONYA 2, BERKAY 1, BERKEHAN, BEYKENT, BURÇAK, CENGİZHAN, CENNET 1, CEYLAN 1, DİKMEN 1, DİLAVER 1, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, FİDE, GENÇLİK, GÖKÇE 1, HİLAL 2, KANDİL 1, KARAHANOĞLU, KUMRU, KURT, KURTULUŞ 1, KÖKSAL 1, KÜLTÜR 1, KÜME EVLER CAMİİ, MELİH, MERCAN 1, MERVE 1, MÜJDE, MİLLİ ŞAİR, NAMIK KEMAL 2, NAZLI 1, OZAN 1, PALMİYE 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, RÜYA 1, SAVAŞ, SELDA, TAHSİN ALTIN KAYNAK, TUNA, TURKUAZ 1, UMUT 1, UĞURLU, YAKUT 1, YAVUZ, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT 1, YUNUS EMRE 1, ZEKİ MÜREN 1, ZERRE, ZEYTİNLİK, ÜST, İNCİ 2, İNCİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2468442) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 15.05.2020 09:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464279) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464279)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ONAT KUTLAR, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464290) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464290)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468562) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468562)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KATMER ÇIKMAZI sk/ İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2469117) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk// ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2231., 2232., 596., AKARSU, DAĞHAN, LODOS, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2462755) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462755)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk/ HÜRRİYET mah TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2462747) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462747)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.05.2020 00:00 - 15.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462787) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462787)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626.1623, 1622,, 1621, 1631. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467169) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467169)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017. sk/ OSMANGAZİ mah 3113. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2467708) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460346) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2460346)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467051) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.05.2020 10:00 - 15.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468067) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468067)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.05.2020 10:00 - 15.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2468094) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460346) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2460346)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467051) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, BERRA, BEYDER, ERTUĞRUL, NURSEMA, ZEMBİL KÜMESİ, İPEK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2469063) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469063)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 15.05.2020 17:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2469073) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469073)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2469055) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ESKİ LONDRA ASFALTI sk/ GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk/ YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463799) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463799)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah YENİYOL sk/ GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463798) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463798)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 15.05.2020 15:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2468299) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465572) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2465572)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 15.05.2020 07:00 - 15.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BAHARİYE, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, GÜN ARALIĞI, HALİM PAŞA, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, RUMELİHİSARI BİLİNMEYEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465573) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 15.05.2020 09:30 - 15.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk/ FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, ESKİ KURFALLI, GÖKUN, KERAMET, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANATSEVER, SURDIŞI, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk/ KURFALLI mah. SANCAKTAR, SAFRANBOLU,KALE, CAMİ cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464939) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, ELHAN, KEVSER, KODAMAN, MELEK, PİYANGO, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460204) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2460204)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 15.05.2020 17:00 - 15.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, GÜZİDE sk/ İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, AYDIN, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, MANDIRA, PIRLANTA, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YILDIZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2469064) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463255) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 15.05.2020 00:01 - 15.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465222) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2465222)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 15.05.2020 05:00 - 15.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465226) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.