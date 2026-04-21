41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı. 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında, 111 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda mücadele sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde "81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım" açıklamasında bulunmuştu. Konuya ilişkin çalışmalar sürerken, 41 ilde 111 şüpheli gözaltına alındı.

MYPAYZ'A YÖNELİK SORUŞTURMADA 20 GÖZALTI

Öte yandan; yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağlandığı iddiasına ilişkin MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemesi yapıldı.

Çalışmalarda, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, 5 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller tespit edildi.

Başsavcılığın koordinasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 zanlı gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekiplerin 3 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

ERDOĞAN: KAPSAMLI BİR EYLEM PLANINI UYGULAMAYA KOYDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Makarakukara Kakarakikiri:

Oooh gelsin düğmeler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

