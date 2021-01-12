12 Ocak Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il akşam namazı saatleri! İstanbul, İzmir, Ankara akşam ezanı vakitleri!

Akşam ezanının yaklaşmasıyla birlikte ezan kaçta okunacak tam olarak saati merak ediliyor. İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 12 Ocak Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il akşam namazı vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akşam namazı saatleri ilden ile göre değişiklik göstermektedir. Peki illerimize göre Akşam namazı kaçta kılınır? Akşam ezanı kaçta okunuyor? Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı vakti girdi mi? İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı namaz vakitleri haberimizde.

AKŞAM NAMAZI NEDİR?

Akşam namazı, Müslümanlar tarafından her gün güneşin batışından sonra kılınan 5 vakit namazdan biridir. Dinimizde günün ilk namazıdır. Daha doğrusu gecenin ilk namazıdır. Fakat İslam'da geceler önce geldiği için günün ilk namazı olarak kabul edilmektedir.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı 5 rekattır. 3 rekatı farz ve 2 rekatı sünnettir. Sünnetten sonra 2 ila 6 rekat arasında nafile olan evvabin namazı kılınabilir.

12 OCAK SALI 2021 AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Akşam ezanı vakti şehirden şehre farklılık göstermektedir. Aşağıdan tüm illerin akşam ezanı vakitlerine ulaşabilirsiniz.

12 Ocak İstanbul Akşam ezanı saati : 18:04

12 Ocak Ankara Akşam ezanı saati : 17:51

12 Ocak İzmir Akşam ezanı saati : 18:18

12 Ocak Bursa Akşam ezanı saati : 18:06

12 Ocak Konya Akşam ezanı saati : 17:58

12 OCAK SALI 2021 AKŞAM EZANI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İSTANBUL 2021 OCAK AYI NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50 08:21 13:18 15:43 18:05 19:30 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50 08:20 13:18 15:44 18:06 19:31 15 Ocak 2021 Cuma 06:50 08:20 13:18 15:45 18:07 19:32 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:49 08:19 13:19 15:46 18:08 19:33 17 Ocak 2021 Pazar 06:49 08:19 13:19 15:47 18:09 19:34 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:49 08:19 13:19 15:48 18:10 19:35 19 Ocak 2021 Salı 06:48 08:18 13:20 15:49 18:12 19:36 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:48 08:17 13:20 15:50 18:13 19:37 21 Ocak 2021 Perşembe 06:48 08:17 13:20 15:51 18:14 19:38 22 Ocak 2021 Cuma 06:47 08:16 13:21 15:52 18:15 19:39 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:47 08:15 13:21 15:53 18:16 19:40 24 Ocak 2021 Pazar 06:46 08:15 13:21 15:54 18:18 19:41 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:46 08:14 13:21 15:55 18:19 19:42 26 Ocak 2021 Salı 06:45 08:13 13:22 15:56 18:20 19:43 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:44 08:12 13:22 15:57 18:21 19:44 28 Ocak 2021 Perşembe 06:44 08:12 13:22 15:58 18:22 19:45 29 Ocak 2021 Cuma 06:43 08:11 13:22 15:59 18:24 19:46 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:42 08:10 13:22 16:00 18:25 19:47 31 Ocak 2021 Pazar 06:41 08:09 13:22 16:01 18:26 19:48 1 Şubat 2021 Pazartesi 06:41 08:09 13:23 16:02 18:26 19:49 2 Şubat 2021 Salı 06:40 08:08 13:23 16:03 18:28 19:50 3 Şubat 2021 Çarşamba 06:40 08:07 13:23 16:04 18:29 19:51 4 Şubat 2021 Perşembe 06:39 08:06 13:23 16:05 18:30 19:52 5 Şubat 2021 Cuma 06:38 08:05 13:23 16:06 18:31 19:53 6 Şubat 2021 Cumartesi 06:37 08:04 13:23 16:07 18:33 19:54 7 Şubat 2021 Pazar 06:36 08:02 13:23 16:08 18:34 19:55 8 Şubat 2021 Pazartesi 06:35 08:01 13:23 16:09 18:35 19:56 9 Şubat 2021 Salı 06:34 08:00 13:23 16:10 18:36 19:57 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:33 07:59 13:23 16:11 18:38 19:58 11 Şubat 2021 Perşembe 06:32 07:58 13:23 16:12 18:39 20:00

ANKARA 2021 OCAK AYI NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:33 08:02 13:02 15:30 17:52 19:16 14 Ocak 2021 Perşembe 06:33 08:02 13:03 15:31 17:53 19:17 15 Ocak 2021 Cuma 06:33 08:01 13:03 15:32 17:54 19:18 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:33 08:01 13:03 15:33 17:55 19:18 17 Ocak 2021 Pazar 06:32 08:01 13:04 15:34 17:57 19:19 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:32 08:00 13:04 15:35 17:58 19:20 19 Ocak 2021 Salı 06:32 08:00 13:04 15:36 17:59 19:21 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:31 07:59 13:05 15:37 18:00 19:22 21 Ocak 2021 Perşembe 06:31 07:59 13:05 15:38 18:01 19:23 22 Ocak 2021 Cuma 06:31 07:58 13:05 15:39 18:02 19:24 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:30 07:57 13:05 15:40 18:03 19:25 24 Ocak 2021 Pazar 06:30 07:57 13:06 15:41 18:05 19:26 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:29 07:56 13:06 15:42 18:06 19:27 26 Ocak 2021 Salı 06:28 07:55 13:06 15:43 18:07 19:28 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:28 07:54 13:06 15:44 18:08 19:29 28 Ocak 2021 Perşembe 06:27 07:54 13:06 15:45 18:09 19:31 29 Ocak 2021 Cuma 06:27 07:53 13:07 15:46 18:11 19:32 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:26 07:52 13:07 15:47 18:12 19:33 31 Ocak 2021 Pazar 06:25 07:51 13:07 15:48 18:13 19:34 1 Şubat 2021 Pazartesi 06:25 07:51 13:07 15:49 18:13 19:34 2 Şubat 2021 Salı 06:24 07:50 13:07 15:50 18:14 19:35 3 Şubat 2021 Çarşamba 06:23 07:49 13:07 15:51 18:16 19:36 4 Şubat 2021 Perşembe 06:23 07:48 13:07 15:52 18:17 19:37 5 Şubat 2021 Cuma 06:22 07:47 13:08 15:53 18:18 19:38 6 Şubat 2021 Cumartesi 06:21 07:46 13:08 15:54 18:19 19:39 7 Şubat 2021 Pazar 06:20 07:45 13:08 15:55 18:20 19:40 8 Şubat 2021 Pazartesi 06:19 07:44 13:08 15:55 18:22 19:41 9 Şubat 2021 Salı 06:18 07:43 13:08 15:56 18:23 19:42 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:17 07:42 13:08 15:57 18:24 19:43 11 Şubat 2021 Perşembe 06:16 07:40 13:08 15:58 18:25 19:44

İZMİR 2021 OCAK AYI NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:54 08:21 13:25 15:57 18:19 19:40 14 Ocak 2021 Perşembe 06:54 08:21 13:25 15:58 18:20 19:41 15 Ocak 2021 Cuma 06:54 08:20 13:26 15:59 18:21 19:42 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:54 08:20 13:26 16:00 18:22 19:43 17 Ocak 2021 Pazar 06:54 08:20 13:26 16:01 18:23 19:44 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:53 08:19 13:27 16:02 18:24 19:45 19 Ocak 2021 Salı 06:53 08:19 13:27 16:03 18:25 19:46 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:53 08:18 13:27 16:04 18:27 19:47 21 Ocak 2021 Perşembe 06:52 08:18 13:28 16:05 18:28 19:48 22 Ocak 2021 Cuma 06:52 08:17 13:28 16:06 18:29 19:49 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:51 08:17 13:28 16:07 18:30 19:50 24 Ocak 2021 Pazar 06:51 08:16 13:28 16:08 18:31 19:51 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50 08:15 13:29 16:09 18:32 19:52 26 Ocak 2021 Salı 06:50 08:15 13:29 16:10 18:33 19:53 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:49 08:14 13:29 16:11 18:34 19:54 28 Ocak 2021 Perşembe 06:49 08:13 13:29 16:12 18:36 19:55 29 Ocak 2021 Cuma 06:48 08:12 13:30 16:13 18:37 19:56 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:48 08:12 13:30 16:14 18:38 19:57 31 Ocak 2021 Pazar 06:47 08:11 13:30 16:15 18:39 19:58 1 Şubat 2021 Pazartesi 06:47 08:11 13:30 16:15 18:39 19:58 2 Şubat 2021 Salı 06:46 08:10 13:30 16:16 18:40 19:59 3 Şubat 2021 Çarşamba 06:45 08:09 13:30 16:17 18:42 20:00 4 Şubat 2021 Perşembe 06:44 08:08 13:30 16:18 18:43 20:01 5 Şubat 2021 Cuma 06:44 08:07 13:30 16:19 18:44 20:02 6 Şubat 2021 Cumartesi 06:43 08:06 13:30 16:19 18:45 20:03 7 Şubat 2021 Pazar 06:42 08:05 13:31 16:20 18:46 20:04 8 Şubat 2021 Pazartesi 06:41 08:04 13:31 16:21 18:47 20:05 9 Şubat 2021 Salı 06:40 08:03 13:31 16:22 18:48 20:06 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:39 08:02 13:31 16:23 18:49 20:07 11 Şubat 2021 Perşembe 06:38 08:01 13:31 16:24 18:51 20:08

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı toplam 5 rekattır. 3 rekat farz ve 2 rekat sünnettir. Sırasıyla ilk olarak 3 rekat farz namazı eda edilir. Sonrasında 2 rekat sünnet namazı kılınır. Sırasıyla baştan sona akşam namazı nasıl kılınır onu anlatalım.

Sırasıyla Akşam Namazı 3 Rekat Farzı Kılınışı:

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada "Ettehıyyatü" okunur. Farz olduğu için salli ve barik duaları okunmaz. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Farz namazı olduğu için 3. rekatta sadece Fatiha Suresi okunur. Ardından "Allahu Ekber" diyerek rükuya varılır.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 3 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada sırasıyla Ettehiyyatu - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Sırasıyla Akşam Namazı 2 Rekat Sünneti Kılınışı:

1. Rekat:

- Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir ve "Allahu Ekber" tekbiri getirilerek namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada sırasıyla Ettehiyyatu - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

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