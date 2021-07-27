Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
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Yılmaz Kunt'a ifşa şoku

Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Sevda Erginci'yle yakın zamanda nikah masasına oturacağı iddia edilen Yılmaz Kunt, ifşa şoku yaşadı. Avukat Seray Öztürk, kendisine yazan Kunt'la tüm mesajlarını Instagram'dan yayınladı. İşte detaylar...

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çift, ifşa şoku yaşadı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü.

Kunt ve Öztürk'ün birbirlerine boy ve kilo sordukları görüldü. Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kayıdı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı.

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve video'ları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yaptı.

Öztürk son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.

Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
Yılmaz Kunt'a ifşa şoku
Yılmaz Kunt'a ifşa şoku

Kaynak: Snob Magazin

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