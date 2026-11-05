TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti

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Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda İyi Parti'nin konuşma sürelerine ilişkin başlattığı usul tartışması, AK Partili milletvekillerinin sert tepkisiyle fiziksel ve sözlü kavgaya dönüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon bir anda yükseldi. İYİ Parti gurubunun konuşma sürelerine kısıtlama getirilmemesi yönünde başlattığı usul tartışmasına, AK Parti sıralarından tepki gösterilmesi üzerine milletvekilleri birbirine girdi.

"SADAKA MI İSTİYORUZ SİZDEN?"

AK Partili milletvekillerinin, "Sizin üye sayınız düştü ama size bunu uygulamıyoruz" şeklindeki çıkışı komisyondaki fitili ateşledi. Bu ifadelere çok sert tepki gösteren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "Sadaka mı istiyoruz sizden?" diyerek sesini yükseltti.

BAKAN ŞİMŞEK SALONU TERK ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle AK Parti Çorum Milletvekili Süleyman Şahan ile Ayyüce Türkeş arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Şahan'ın "Biz gerekeni yapıyoruz" sözleriyle başlayan gerilim, fon soruşturmaları ve yaşanan mağduriyetler üzerinden alevlendi. Karşılıklı sinkaflı ifadelerin havada uçuştuğu ve milletvekillerinin birbiri üzerine yürüdüğü anlar anbean kameralara yansıdı. Olayların kontrolden çıkması ve komisyona zorunlu ara verilmesi üzerine salonda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşme alanından ayrıldı.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Görüşmenin başlamasından önce de Şimşek, komisyonda CHP ve YENİ Partili milletvekillerinin istifa çağrıları ile karşılaştı. Vekiller, "Fon mağdurları diyor ki ‘Sayın Bakan bunu bildiği halde niye tedbir almadı’ bunun cevabını vermek zorundasınız", "Hemen istifaya davet ediyoruz" sözleriyle Şimşek'e istifa çağrısı yaptılar.

"420 BİN YATIRIMCIYA 130,2 MİLYAR TL ÖDENDİ"

Komisyondaki konuşmasında ise Şimşek, fon krizinde geri ödemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Büyümenin bu yıl yüzde 3,3 ile Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden 0,5 puan daha düşük olmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikasında oluşturduğumuz manevra alanı, küresel şoklara karşı kısa sürede etkili tedbirler almamıza imkân sağladı.

Çoklu şokların yaşandığı 2026 yılında program hedeflerindeki sapma sınırlı kaldı.

108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır."

Kaynak: Haberler.com