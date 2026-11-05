Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1 için hazırlanan Yörük Kızı dizisinde rol alması beklenen Lara Aslan, başka bir kadın oyuncunun talebi üzerine projeden çıkarıldığını iddia etti. Yaşadıklarına tepki gösteren oyuncunun açıklamaları, henüz ekran yolculuğuna başlamayan dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
- TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda Alya karakterini canlandırması beklenen Lara Aslan, 4 Kasım'da kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
- Lara Aslan, çıkarılma kararının mesleki performansıyla ilgili olmadığını ve başka bir kadın oyuncunun kişisel talebi nedeniyle alındığını öne sürdü.
- Dizi henüz ekrana gelmedi; kadro değişikliğinin gerekçesi ve işaret edilen oyuncunun kimliği doğrulanmış değil, yapım ekibinden yanıt bulunmuyor.
TRT 1'in yeni projeleri arasında yer alan Yörük Kızı dizisi, bu kez hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuna ilişkin bir iddiayla gündeme geldi. Dizide Alya karakterini canlandırması beklenen Lara Aslan, projeden çıkarıldığını açıklayarak yaşananların arkasında başka bir kadın oyuncunun bulunduğunu ileri sürdü.
BAŞKA BİR OYUNCUNUN TALEBİYLE ÇIKARILDIĞINI İDDİA ETTİ
Lara Aslan, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılma kararının mesleki performansıyla ilgili olmadığını öne sürdü. Genç oyuncu, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebi nedeniyle projede kendisine yer verilmediğini iddia etti.
Aslan'ın açıklamaları, oyuncu seçimlerinde kişisel ilişkilerin etkili olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi. Ancak söz konusu iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil.
DİZİ HENÜZ EKRANA GELMEDİ
TRT 1 için hazırlanan Yörük Kızı dizisinin yayın hayatına başlamasından önce ortaya atılan iddia, yapımın oyuncu kadrosuna ilişkin soru işaretlerine neden oldu.
Lara Aslan'ın açıklamasında işaret ettiği kadın oyuncunun kimliği ve kadro değişikliğinin gerekçesi konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
YAPIM EKİBİNİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Aslan'ın iddialarına ilişkin yapım ekibinden veya ilgili oyuncudan doğrulanmış bir yanıt bulunmuyor. Bu nedenle kadro değişikliğinin hangi gerekçeyle yapıldığı henüz netlik kazanmadı.