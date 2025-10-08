Terörizm ve organize suç arasındaki bağlantı Kamil Aydın başkanlığında masaya yatırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi ve Katar Devleti Şura Meclisi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Terörle Mücadele ve Aşırıcılığın Önlenmesi Konulu Küresel Parlamenter Konferansı'na" katıldı.

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş ve Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Sayın Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim başkanlığındaki heyetlerin ikili görüşmesine de katılan Aydın, uluslararası medya temsilcilerine konferans ile ilgili görüşlerini aktardı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Terörle Mücadele Özel komisyonu başkanı Aydın, "Terörizm ve Organize Suç Arasındaki Bağlantı" temalı oturumu yönetti.

Konuşmasına dünyanın dört bir yanından gelen tüm katılımcılara teşekkür ederek başlayan Aydın, yalnızca denizleri ve kıtaları değil, aynı zamanda halkları ve kültürleri de birbirine bağlayan İstanbul'da ortak sorunlarımızı ve ortak sorumlulukları yansıtmanın önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi, Katar Devleti Şura Meclisi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Terörle Mücadele Özel komisyonu birlikteliğiyle düzenlenen toplantıda uzun yıllar boyunca terörizm, organize suç ve yolsuzluk ayrı ayrı sorunlar olarak ele alındığını belirten Kamil Aydın, bu olguların güvenliği zayıflatacak biçimde birbirleriyle kesiştiğini belirtti.

"Terör örgütleri artık yasa dışı piyasalardan, kaçakçılıktan ve siber dolandırıcılıktan finansman sağlıyor. Organize suç şebekeleri ise teröristlerin gizlilik ve şiddet yöntemlerini benimsiyor. Bu yapıları ayakta tutan en önemli unsur ise yolsuzluk" diyen Aydın, parlamentoların bu tehditlere karşı öncü rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Her iki yapının da devlet kurumlarının zayıflatılmasını kolaylaştırdığını ve bu tehdidin sonucu olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2195 ve 2482 sayılı kararlarını gösteren Aydın, Avrupa Konseyi'nin 2021 Yönergeleri ise hapishanelerin bile bu bağlantıların filizlenebileceği alanlar olabileceği konusunda uyardığını ileri sürdü. AGİT Parlamenter Asamblesi'nin 2025 tarihli "Yolsuzluk, Organize Suç ve Terörizm Arasındaki Bağlantı" konulu kararı da bu güçlerin kesiştiği yerde demokratik yönetişimin risk altında olduğunu ve parlamentoların bu zayıf noktaları tespit edip kapatmada öncülük etmesi gerektiğini açıkça vurgulayan Kamil Aydın, ulusal düzeyde parlamentoların bu faaliyetleri suç sayan ve bozan yasaları çıkarmak, bütçeleri ve kurumları denetlemek, şeffaflığın bekçiliğini yapmak gibi hayati bir rol oynadığını, ancak ulusal parlamentoların tek başına hareket edemeyeceğini vurguladı.

Uzmanlardan güvenlik ve reform çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın'ın başkanlığını yaptığı oturumda uluslararası düzeyde tanınmış uzmanlar konuştu.

Konuşmacılar, terör ve organize suç arasındaki bağın sadece güvenlik değil, aynı zamanda ekonomik istikrar ve demokratik yönetişim açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek uluslararası iş birliği, şeffaf yasama mekanizmaları ve parlamentolar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ortak çağrıda bulundu.

Oturumun açık tartışma kısmında terörist gruplar ve organize suç ağların yollarının nasıl kesiştiği ve bunun ulusal ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri, etkili şekilde mücadele etmek için yasal ve kurumsal reformlara duyulan ihtiyaç ve ulusal parlamentolar ve meclislerin sınır ötesi düzeyde entegrasyonu gibi hayati konular masaya yatırıldı.

Aydın: "Parlamentolar en güçlü savunma hattıdır"

Kapanış konuşmasında ise terörizm, organize suç ve yolsuzluk arasındaki bağın güvenliğimiz için en acil tehditlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Aydın, parlamentoların yasama ve denetim rolleriyle bu tehditlerle mücadelede benzersiz bir konuma sahip olduğunu da ortaya koydu.

Oturum, katılımcıların dayanışma ve ortak mücadele mesajlarıyla sona erdi.

Konferansın ikinici günündeki oturumda ise "Teknoloji İnsanlığın Hizmetinde Olmalı, Şiddetin Aracı Haline Gelmemeli" diyen Aydın, teknolojinin terör örgütleri tarafından kötüye kullanılmasına karşı etkili yasal ve politik önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Aydın, konuşmasında yapay zeka, şifreli teknolojiler ve çevrimiçi platformların terör amaçlı kullanımının giderek arttığına dikkat çekti.

"Bugün karşı karşıya olduğumuz tehditler, tarihte eşi benzeri görülmemiş düzeydedir. Dronlar, otonom silahlar, yapay zeka destekli propaganda ve deepfake teknolojisi, radikalleşmeyi hızlandıran yeni araçlar haline gelmiştir" dedi.

ABD'ye yaptıkları resmi ziyarette, sosyal medya algoritmalarının gençleri şiddet içerikli paylaşımlara maruz bıraktığı örneklerle karşılaştıklarını belirten Aydın, "Instagram algoritmasının sadece 24 saat içinde binlerce çocuğu cinayet ve intihar videolarına yönlendirdiğini öğrendik. Bu durum, ticari algoritmaların nasıl farkında olmadan radikalleşmeyi körüklediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Aydın, ideolojik temelden yoksun, sadece şiddeti amaç haline getiren yeni bir eğilime dikkat çekerek, bu tür saldırıların giderek genç yaşlara indiğini vurguladı. "13-14 yaşındaki çocukların dahi şiddet eğilimi göstermesi, mevcut stratejilerimizin yetersiz kaldığını ortaya koyuyor," diyen Aydın, Türkiye'de geçtiğimiz aylarda 16 yaşındaki bir gencin İzmir'de gerçekleştirdiği saldırıyı örnek gösterdi.

AGİT'ten eğitim temelli yeni girişimler

AGİT Parlamenter Asamblesi'nin güvenlik politikalarında bütüncül bir yaklaşım benimsediğini belirten Aydın, 2024 ve 2025 yıllarında alınan önemli kararları hatırlattı. 2024'te kabul edilen "Yapay Zeka ve Terörle Mücadele" kararının, bu alandaki ilk uluslararası parlamenter belge olduğunu ifade eden Aydın, 2025'te Porto'da kabul edilen "Gençlerin Şiddet İçeren Aşırıcılığa Radikalleşmesinin Önlenmesi" kararının da bir paradigma değişimi oluşturduğunu söyledi.

Bu çerçevede yeni bir proje hazırladıklarını belirten Aydın, "Lise Diyalogları" girişimiyle AGİT milletvekillerinin öğrencilerle bir araya gelerek aşırıcı anlatılara karşı farkındalık oluşturacağını açıkladı. "Gençlerin görüşlerini doğrudan duymak ve politikalarımıza yansıtmak istiyoruz. Kalıcı güvenlik, sadece kolluk gücüyle değil, eğitimle ve bilinçli toplumlarla mümkündür," dedi.

"Güvenlik ve insan hakları birbirini tamamlar"

Aydın, teknolojik tehditlerle mücadelede insan haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kalıcı güvenlik, otoriter yöntemlerle değil, özgürlükleri koruyan dayanıklı toplumlarla sağlanır" dedi. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin düzenlenmesinde insan haklarına dayalı, esnek ve yeniliğe açık bir yaklaşımın zorunlu olduğunu belirten Aydın, parlamentolara bu konuda rehberlik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasını "Güvenliğimiz, teknoloji ile güvenlik arasında seçim yapmamıza değil, insani değerlerin teknolojinin gelişimine yön vermesine bağlıdır" sözleriyle tamamlayan Aydın, 2026'da yapılacak BM Küresel Strateji Gözden Geçirmesi sürecinde parlamenterlerin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. - ERZURUM