Danıştay'dan trafik cezasına itiraz kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz kararı

Danıştay, hız sınırını aştığı gerekçesiyle sürücüye kesilen idari para cezasına karşı sulh ceza hakimliğine yapılan itirazda hukuki süreç devam ederken, idarenin tahsilat amacıyla ödeme emri düzenleyemeyeceğine hükmetti.

Danıştay Sekizinci Dairenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, İzmir'de aracıyla hız sınırını aştığı gerekçesiyle Ahmet Dokucu adına Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 1506 lira idari para cezası uygulandı.

Davacı, söz konusu trafik cezasının haksız olduğunu ileri sürerek, kaldırılması istemiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu.

İtirazla ilgili yargı süreci devam ederken cezayla ilgili hazırlanan idari yaptırım tutanağı, cezanın tahsili amacıyla Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderildi ve davacı adına ödeme emri düzenlendi.

Davacının cezanın iptali için sulh ceza hakimliğine yaptığı itiraz reddedilirken, cezanın henüz kesinleşmediği süreçte düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde açılan dava da reddedildi.

İdare mahkemesinin ret kararının kesinleşmesi üzerine Danıştay Başsavcılığı, kesinleşmeyen idari para cezasının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararın kanun yararına temyizen incelenerek bozulmasını istedi.

Kesinleşmeyen kamu alacağı için takip başlatılamaz

İstemi inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini birlikte değerlendirdi.

Daire, idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulması halinde, bu cezanın ancak yargısal sürecin sonunda kesinleşmiş nitelik kazanacağını vurguladı.

Kararda, takip işlemlerini yürüten idarenin kamu alacağının kesinleşip kesinleşmediğini resen incelemesi gerektiğine dikkat çekilerek, henüz yargı aşamasındayken ve ceza kesinleşmeden tahsil aşamasına geçilerek ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklanan nedenlerle Danıştay Sekizinci Dairesi, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz istemini kabul ederek İzmir 2. İdare Mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararının, hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararın örneği, ilgili bakanlıklara da gönderildi.