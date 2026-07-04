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Ukrayna: Kırım'da Belbek Askeri Havaalanı'ndaki bir Rus "Mig-29" savaş uçağına saldırı düzenledik

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Belbek Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Rus Mig-29 savaş uçağının saldırıyla imha edildiğini duyurdu. Saldırıda ayrıca bir fırlatma rampasının da vurulduğu ve hasarın on milyonlarca doları bulabileceği belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yer alan Belbek Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Kırım'daki Belbek Askeri Havaalanı'na saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle burada konuşlandırılan bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağının imha edildiği aktarıldı.

Saldırı sırasında havalanan fırlatma rampasının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırgana verilen hasarın on milyonlarca dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mig-29" tipi savaş uçağına yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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