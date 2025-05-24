Tayland'da Agresif Kedi Polislerden Sabıka Yüzünden Gözaltına Alındı

Tayland'da Agresif Kedi Polislerden Sabıka Yüzünden Gözaltına Alındı
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Tayland'ın Bangkok şehrinde sokakta bulunarak karakola teslim edilen bir kedi, polisleri defalarca ısırması üzerine sabıka fotoğrafı çekilerek mizahi bir şekilde olay sosyal medyada gündem oldu. Kedi, sahibi tarafından kısa sürede geri alındı.

Tayland'da sokakta bulunarak karakola teslim edilen kedinin polisleri defalarca ısırmasının ardından, mizah amaçlı sabıka fotoğrafı çekildi ve pati izleri alındı.

Kedinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Sahibi, saatler sonra polis merkezine gelerek kediyi teslim aldı.

Tayland'ın başkentindeki Bangkok Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Parinda Pakeesuk, 14 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir vatandaş tarafından 9 Mayıs'ta sokakta bulunan ve sahibinin bulunması için karakola getirilen bir kedinin kısa sürede çok sayıda polis memurunu ısırdığını ifade etti. Pakeesuk, polislerin iyi niyetine rağmen karakolda agresif tavırlar sergilemeye devam eden kedi hakkında "cezai işlem" başlattıklarını belirtti. Pakeesuk, mizah amaçlı paylaşımında, "Bu kedi, polis memurlarına saldırmakla suçlandı ve gözaltına alınmak üzere. Lütfen bu gönderiyi paylaşın ki sahibi gelip onu kefaletle kurtarabilsin" ifadelerini kullandı. Pakeesuk, sabıka fotoğrafı çekilen ve pati izi alınan kedinin fotoğraflarını da paylaştı. Kedinin karakoldaki fotoğrafları kısa sürede hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu. Pakeesuk, kedi için hazırladığı raporda da, "Sadece açtım. Kimseyi ısırmak istemedim" ifadelerine yer verdi. Kedi, sahibi gelene kadar mama ve su eşliğinde özel bir hücreye alındı.

Sosyal medya paylaşımları sayesinde sahibi bulundu

Olayı sosyal medyadan öğrenen kedinin sahibi, saatler sonra polis merkezine gelerek evcil hayvanını teslim aldı. Olayı mizahi bir dille sonlandıran polis memuru Pakeesuk, kediyi sahibine teslim ettikten sonra, "Bu vaka düzgün şekilde ele alınmalı. Yoksa diğer kediler insanları ısırmanın kabul edilebilir olduğunu düşünebilir" ifadelerini kullandı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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