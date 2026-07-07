Uludağ'da ayı'nın cüssesi hayrete düşürdü

Bursa, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek aramak için bölgeye inen bir ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayının cüssesi dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek arayan iri bir ayı, kameralara yansıdı. Yerleşim alanına kadar inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde ayının iri cüssesi dikkat çekerken, vatandaşlar panik yaşadı. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. Yetkililer, vatandaşlara yabani hayvanlara yaklaşmamaları ve onları beslemeye çalışmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı