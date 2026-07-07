Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Zirvesi için dünya liderlerinin başkente gelişleri devam ediyor. Rusya ile devam eden savaş nedeniyle zirvenin en çok dikkat çeken ve destek bekleyen isimlerinden biri olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Ankara'ya ulaştı.

HAVALİMANINDA RESMİ KARŞILAMA

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Devlet Başkanı Zelenski için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı'nı uçaktan inişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki yetkili heyet karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski'nin, Ankara'daki iki günlük zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump dahil müttefik ülke liderleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmesi ve ülkesi için hayati önem taşıyan hava savunma sistemleri ile askeri destek konularını masaya yatırması bekleniyor.