Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, depremzedeleri ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, öğretmenevi ve öğrenci yurtlarında barınan depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muş'a gelen vatandaşlar öğretmenevi ve öğrenci yurtlarında misafir ediliyor. Depremzede vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için kentteki tüm kurumlar seferber olurken, ihtiyaçlarının karşılanmasında hassasiyetle çalışmalar yürütüyorlar. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşi Suna Asya, kente gelen depremzede vatandaşlarla buluştu.

AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRDİLER

Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtları ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenevinde konuk edilen depremzede vatandaşları ziyaret eden Asya çifti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailelerin çocukları ile yakından ilgilenen Asya çifti, hediyeler takdim ederek birlikte vakit geçirdiler. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muş'ta dünyaya gelen 'Asya' bebek ve ailesini ziyaret eden Başkan Asya ve eşi, sağlıklı ömürler temennisinde bulundular. Öğrenci yurdunda ağırlanan 'Asya' bebek ve ailesine hediye takdim yapan Asya çifti, daha sonra öğretmenevine geçtiler. Öğretmenevindeki depremzede çocuklarla vakit geçiren Başkan Asya, oyunlarına eşlik etti.

"BİRLİKTE ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ"

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya; "Deprem felaketi sonrası ilimize gelen depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Misafirlerimize kucak açan kurumlarımız ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Muş, çaresiz olan herkesin yurdudur. Birlikte zor günleri atlatacağız. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzmüştür. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"BU BÜYÜK AFETİN YARALARINI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Devlet millet anlayışı ile büyük afetin yaralarının sarılacağını kaydeden Başkan Asya; "Bölgele sürekli iletişim halindeyiz. İhtiyaçlar doğrultusunda belediyemizin tüm imkanlarını deprem bölgelerimiz için seferber etmiş durumdayız. Bunun yanında deprem felaketinde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlarımızı ilimizde misafir ediyoruz. Bugün eşim ile birlikte depremzede ailelerimizle bir araya geldik. İhtiyaçları konusunda kendileri ile görüşüp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Burada misafir oldukları sürece yanlarında olarak tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret edeceğiz. Özelikle depremden sonra şehrimize gelip burada dünyaya gözlerini açan Asya bebeğimizi ziyaret ettik. Rabbim daha beterinden korusun. Devlet-millet kaynaşması ile birlikte el ele, gönül gönüle vererek bu büyük afetin yaralarını birlikte saracağız. Bu anlayışla herkesin hareket ettiğini görmek burukta olsa sevinç yaşıyoruz. İlimize teşrif eden yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımızın bir kısmı kendi akrabalarının yanında, müstakil evlere, kamu kurumlarına ait misafirhanelere, yükseköğretim yurtlarına yerleştiler. Bugün yükseköğretim yurdundaki ve öğretmenevindeki depremzede ailelerimizle bir araya geldik. İnşallah yaralarımızı, acılarımızı bertaraf etmek için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ziyaretten görüntüler: