Konak Belediyesi'nin İklim Projesi Başladı

Konak Belediyesi’nin Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneğiyle birlikte hazırladığı “Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi”nin açılış töreninde konuşan Başkan Batur, iklim değişikliğine vurgu yaptı. Özellikle son dönemde yaşanan şiddetli hava olaylarını ve etkilerini hatırlatan Başkan Batur, “Ülkemizin ve dünyamızın en büyük sıkıntısı olan küresel iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediği bu süreçte, küresel iklim değişikliği ülkelerin tek başına başa çıkacağı değil yan yana gelerek, hatta kıtalar arası bir araya gelerek çözeceği bir sorun haline geldi. Bu konuda bize ve bizimle beraber partner belediyelerimize büyük iş düşüyor. Bu yapılan çalışma gerçekten anlamlı. Biz Konak Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Gelecek çocuklarımızın, gelecek torunlarımızın… Onlara çok daha güzel bir dünya bırakmak bizim görevimiz” dedi.

Konak Belediyesi'nin Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneğiyle birlikte hazırladığı "Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi"nin açılış töreninde konuşan Başkan Batur, iklim değişikliğine vurgu yaptı. Özellikle son dönemde yaşanan şiddetli hava olaylarını ve etkilerini hatırlatan Başkan Batur, "Ülkemizin ve dünyamızın en büyük sıkıntısı olan küresel iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediği bu süreçte, küresel iklim değişikliği ülkelerin tek başına başa çıkacağı değil yan yana gelerek, hatta kıtalar arası bir araya gelerek çözeceği bir sorun haline geldi. Bu konuda bize ve bizimle beraber partner belediyelerimize büyük iş düşüyor. Bu yapılan çalışma gerçekten anlamlı. Biz Konak Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Gelecek çocuklarımızın, gelecek torunlarımızın… Onlara çok daha güzel bir dünya bırakmak bizim görevimiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği ortaklığında hazırladığı 104 bin 785 Euro AB hibe destekli "Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi (SPACE)" düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Tarihi Asansör binasında gerçekleştirilen proje açılışına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Almanya Hamm Belediyesi İklim ve Çevre Dekanı Folker Burgard, Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Avrupa Birliği Başkanlığı AB Uzmanı Ceyhan Çiçek, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Proje ortağı İtalya Saluzzo Belediyesi'nin Turizm ve Gençlik Politikaları Sorumlusu Andrea Momberto da gönderdiği videoyla iyi dileklerini iletti.

BATUR: GELECEK KUŞAKLARA ÇOK DAHA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAMIZ LAZIM

Proje açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iklim değişikliğinin tüm dünyanın en önemli sorunlarından olduğunu ve ülkelerin bir araya gelerek çözüm araması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bana göre, ülkemizin ve dünyamızın en büyük sıkıntısı olan küresel iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediği bu süreçte, küresel iklim değişikliği ülkelerin tek başına başa çıkacağı değil yan yana gelerek, hatta kıtalar arası bir araya gelerek çözeceği bir sorun haline geldi. Artık yağmur, eskisi gibi yağmıyor. Yağmurlar bile farklı yağmaya, denizler taşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, denizin yükselmesiyle Birinci Kordon'u ve İkinci Kordon'u su bastı. Bundan sonraki süreç zorlu bir süreç. Bu zorlu süreçte fiziki önlemler almanın yanında gelecek kuşaklara çok daha güzel bir gelecek bırakmamız lazım. Öncelikle, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapılacak işleri sıralamamız lazım. Sadece bizim ülkemizde değil, komşu ülkelerle, dünyadaki tüm ülkelerle birlikte, ciddiyetle takip edilmesi gereken bir konu bu."

İKLİM EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

Başkan Batur, Almanya ve İtalya'dan partner belediyelerle birlikte geleceğe güzel bir dünya bırakmak için birlikte çalışacaklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak Belediyesi olarak Hamm ve Saluzzo Belediyeleriyle beraber yapacağımız bundan sonraki bu çalışmalarda, Türkiye'de belki de ilk defa olacak İklim Eğitim Merkezi kuracağız. Bu iklim eğitim merkezinde özellikle çocuklarımız, gençlerimiz iklim değişikliğiyle ilgili şu andaki problemleri, bundan sonra yaşanacak problemleri konuşacak. Eğitimler gerçekleşecek. Gelecek kuşakların iklim değişikliğiyle ilgili yol haritası belirlenecek. Özellikle bu konuda bize ve bizimle beraber partner belediyelerimize büyük iş düşüyor. Bu yapılan çalışma gerçekten anlamlı. Biz Konak Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa derneğimizle beraber yerine getireceğiz. Gelecek çocuklarımızın, gelecek torunlarımızın… Onlara çok daha güzel bir dünya bırakmak bizim görevimiz. Bu artık bizim bir numaralı görevimiz."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI"

Projeyle beraber sürdürülebilirliği de sağlayacaklarını belirten Başkan Batur, "Özellikle iklim krizinden sonraki gelişmelerden sonraya ne yapacağız? Önce fiziki önlemleri alacağız. Bu önlemlerin alınmasından yerel yönetimler sorumlu ama bunun sürdürülebilir olması, daha etkin ve verimli tedbirler alınması gerekiyor. Sürdürülebilirlik çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesiyle mümkün. İzmir'de önemli bir çalışma partnerimiz olan Sosyal İklim derneğimiz ve buradaki genç arkadaşlarımızın dinamizmiyle, enerjisiyle bu proje hayata geçirilecek. Çalışmaları ciddiyetle takip edeceğiz. Belediye başkanlarımızı burada ağırlayacağız. Onların da özellikle uygulamada şu anda yaşadıkları sıkıntılar, yaptıkları projeler, fikir alışverişleri de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

40 MİLYONA YAKIN FON

Başkan Batur, sivil toplumla beraber yaptıkları ortak çalışmalarla Konak Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası projelerde 40 milyona yakın fon aldıklarını ve özellikle istihdama ve gençlere yönelik işlere imza attıklarını vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Konak Belediyesi 40 milyona yakın fon kullandı. Kadın derneklerimizin getirdiği projeler bizim için çok önemli. İstihdama dönük projelerle ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Bir istihdam modeliyle, yerel yönetim ve sivil inisiyatif yan yana gelerek önemli ve örnek bir çalışma yaparak Konak İş Eğitim Merkezimizi kurduk. Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yapılacak ortak çalışmalarda partnerleriyle beraber, sivil inisiyatifle beraber çok başarılı çalışmalara imza atan Ar-ge müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Sosyal İklim Derneğimize, partnerimiz olan Hamm ve Saluzzo Belediyelerinin Başkan ve temsilcilerine, bu güzel günümüze ortak olan protokol ve misafirlerimize teşekkür ediyorum."

KAYA: ETKİN PROJELER YÜRÜTEN ABDÜL BATUR'U TEBRİK EDİYORUM

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da yaptığı konuşmada Konak Belediyesi'nin AB arasında şehir eşleştirme hibe programının iki fazında da yer aldığını vurguladı. Büyükelçi Kaya Başkan Batur'u etkin projeler dolayısıyla kutlayarak şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sağlanan AB mali yardımlarının koordinasyonu, Dışişleri Bakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu fonlar kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu gerçekten hareketle Dışişleri Bakanlığımıza bağlı AB Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde geliştirilen Türkiye ve AB arasında şehir eşleştirme hibe programının ilk fazı 2018-2020 döneminde uygulanmıştır. Konak Belediyesi, bu dönemde de desteklenen yerel yönetimler arasında yer almıştır. Programın ikinci fazı, yeşil gelecek temasıyla uygulanmakta olup, 26 yerel yönetime destek verilmiştir. Şehir eşleştirme hibe programının her iki döneminde de hibe alıp etkin projeler yürüten Konak Belediyesi'ni ve Sayın Belediye Başkanımız Abdül Batur'u tekrardan tebrik ediyorum."

"YEREL YÖNETİMLERİN BİR ARAYA GELECEĞİ ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

Büyükelçi Kaya, Konak Belediyesi'nin proje ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği çalışmanın yerel yönetimleri de bir araya getiren önemli bir etkinlik olacağını şu sözlerle aktardı:

"Şehir eşleştirme programı yeşil gelecek temasıyla yürütülmektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz proje ile AB'deki yerel yönetimlerle deneyim ve bilgi paylaşımı sağlanması, Konak Belediyesi'nin AB'deki iyi uygulamaları uyarlayarak iklim değişikliği alanında yeni projeler üretmesi, belediye bünyesinde kurulacak çevre bilinçlendirme merkeziyle gençlere ve çocuklara bu konuda eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında düzenlenecek iklim zirvesi Avrupa Birliği belediye başkanları, iklim ve enerji sözleşmesine taraf olan yerel yönetimlerin bir araya geleceği önemli bir etkinlik olacaktır."

BURGARD: GÖREVİMİZ, GELECEĞE İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK

Hamm Belediyesi İklim ve Çevre Dekanı Folker Burgard, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Burgard, gelecek kuşaklara önemli görevler düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki şu anda çok büyük krizler yaşıyoruz. Aynı zamanda savaşlar var ve tabi ki iklim krizi de yaşıyoruz ve bu bizlere yansıyor. Bu dönemde beni en çok sevindiren, birlikte çalışmamız ve özellikle gençler ve çocuklar için yapılan projelerin ön planda olması. İşbirliği halinde ve el ele çalışıyor olmamızı çok önemsiyorum. Bizim görevimiz, geleceğe iyi bir dünya bırakmak. Maalesef benim jenerasyonum bunu pek başaramadı. Ama umarım ki gelecek jenerasyon bizden daha iyi olur. Yani çocuklarımıza aslında daha çok büyük görev düşüyor. Bizim başaramadığımız, bizim eksik, kırık bıraktığımız noktaları toplamak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden çok önemli projelerde birlikte çalışmamız konusunda gerçekten mutluyum. Hem bu projede hem de başka projelerde beraber çalışmalar yürütebilmeyi umuyorum."

TUĞRULÖZ: DÜNYANIN ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise gençlik vurgusu yaptı ve gençlere alan açarak çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.

Tuğrulöz konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Derneğimiz çocukların ve gençlerin katılımını güçlendirerek iklim kriziyle mücadele etme amacıyla kurulmuş bir dernek. Sayın Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur, başkan olduğundan beri de Konak Belediyesi ile çok yakın çalışmalar yürüterek çocukların, gençleri sesini sürekli Konak'ta duyurmak için bir çok proje gerçekleştirdik. Bugün aramızda genç iklim elçilerimiz de var. İklim krizi kapımızda diyorduk, artık yaşıyoruz. Dünyanın çok acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor. Bizim de iklim krizi için çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şehrimizde de aşırı hava olayları yaşıyoruz. Bunlarla ancak beraber hareket ederek mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Dünyamız beş kere yok oldu ve bu iklim krizi de altıncı kez altıncı yok oluş olarak kabul ettiğimiz bir olay. Bizler kendimizi korumak için iklim krizi ile mücadele etmeliyiz."

"BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLEREK ÇALIŞMALIYIZ"

İklim adaleti konusuna da vurgu yapan Tuğrulöz, "İklim krizinden de hepimiz eşit şekilde etkilenmeyeceğiz. İklim adaleti konusunu da konuşmamız, özellikle en kırılgan gruplar dediğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın güçlenmesi için birlikte hareket etmemiz gerektiğini bilerek çalışmalıyız. Konak Belediyesi'ne de bugüne kadar çocuklara, gençlere her zaman açık bir kapı olduğu için, bizleri dinlediği ve iklim için harekete geçmemizde bize bir alan sağladığı için, çok değerli destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

ULUSLARARASI İKLİM ZİRVESİ YAPILACAK

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Şehir Eşleştirme-II hibe programı kapsamında; Konak Belediyesi başvuruculuğunda, Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneğinin ortaklığında hazırlanan "Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi (SPACE), 104 bin 785 Euro hibe ile yola çıktı. Dünyanın en önemli problemlerinden olan iklim değişikliği ve iklim krizine odaklanan proje kapsamında, Türkiye içerisinde ve Türkiye dışında en iyi uygulama örneklerini yerinde incelenecek. Avrupa ve Türkiye'den proje ortaklarının yanı sıra Konak Belediyesi'nin de üyesi olduğu "Covenant of Mayors" (Belediye Başkanları Sözleşmesi) üyeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası en az 20 belediye başkanının katılımı ile "İklim Zirvesi" yapılacak. Yerinde yapılan incelemeler ve İklim Zirvesinde elde edilen tüm veriler ışığında Türkiye'nin ilk "İklim Eğitim Merkezi" Konak'ta kurulacak. İklim Eğitim Merkezinde gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler planlanacak ve uygulanacak.