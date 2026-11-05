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Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

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Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis
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Gaziantep'te 2023'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Duran U. ve Salih U. kardeşlere kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk E.U. ise toplamda 25 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İddiaya göre saldırıyı gelinin eski eşinin yakınları düzenlemişti.

Gaziantep'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Duran ve Salih U. kardeşlere kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

Gaziantep'te 2023'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, beraat ve tahliye talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Murat Kara'nın öldürülmesine ilişkin Salih U., Emin U. ve Duran U.'nun 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, düğünde yaralanan İbrahim B. için ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

2 KARDEŞE MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, Duran U. ve Salih U. kardeşlere "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar, İbrahim B.'ye öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk E.U. ise Murat Kara'yı "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, İbrahim B.'ye öldürmeye teşebbüsten 9 yıl 4 ay ve diğer suçlardan aldığı cezalarla birlikte toplamda 25 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

DÜĞÜN ALANINA RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Olay, 24 Kasım 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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