Manavgat'ta piranhanın ısırdığı vatandaş Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1.5 yıldır akvaryumunda beslediği ve kepçe yerine eliyle almaya çalıştığı piranha tarafından ısırılan vatandaş yaşadığı olayın pirana beslemesine engel olmayacağını, yeniden prina besleyeceğini söyledi.

Hatay'da yaşanan depreminin ardından ailesiyle birlikte Manavgat'a taşınan Mehmet Demir, yönettiği eğitim kurumunun ofisini başka bir yere taşıdı. Taşınmanın ardından içerisinde pirana ve çöpçü balığı bulunan akvaryumu temizlemek isteyen Demir, balıkların büyüklüğü nedeniyle kepçe kullanmak yerine onları eliyle almam istedi. Piranalardan ilkini sorunsuz şekilde akvaryuma aktaran Demir, "Netanyahu" adını verdiği diğer pirananın saldırısına uğradı. Balığın avcunu ve parmağını ısırarak yaraladığı Demir, olayın ardından Manavgat Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı. Demir, sağlık ekiplerinin gerekli müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Beslediği pirana elini ısırdı

Yaklaşık 1,5 yıl önce yavru olarak iki pirana satın aldığını belirten Demir, "Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım. İlk piranayı elimle sorunsuz olarak aldım. Ne var ki ikinci balığı aldığımda avcumun ortasını ve parmağımı ısırdı. Avcumun ortasından demir para büyüklüğünde et kopardı. Eşimle birlikte vakit geçirmeden Manavgat Devlet Hastanesine geldim ve gerekli müdahale yapıldı" dedi. Balıkların başka bir akvaryuma aktarılması sırasında uygun büyüklükte kepçe kullanılmasını öneren Demir, hayvanları çok sevdiğini, değişik hayvanlar beslediğini belirterek "Bu olay benim pirana beslemeyeceğim anlamı taşımıyor. Yine besleyebilirim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı