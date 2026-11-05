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Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...

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Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce... Haber Videosunu İzle
Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...
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Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte poz verdiği sırada iç çamaşırının göründüğünü fark edince panik içinde göğsünü kapatmaya çalıştı.

Son olarak 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan  Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte kameralar önünde poz verirken iç çamaşırı gözüktü. Durumu fark eden ünlü oyuncu, panikle hemen göğsünü kapattı. 

Kaynak: Haberler.com
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