Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte poz verdiği sırada iç çamaşırının göründüğünü fark edince panik içinde göğsünü kapatmaya çalıştı.
Son olarak 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte kameralar önünde poz verirken iç çamaşırı gözüktü. Durumu fark eden ünlü oyuncu, panikle hemen göğsünü kapattı.
Kaynak: Haberler.com