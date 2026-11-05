Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...

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Son olarak 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, katıldığı bir etkinlikte kameralar önünde poz verirken iç çamaşırı gözüktü. Durumu fark eden ünlü oyuncu, panikle hemen göğsünü kapattı.

Kaynak: Haberler.com