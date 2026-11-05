Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler

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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yendiği mücadeleyi Kontraspor ekranlarına yorumladı.

"BİR DAHA İSTANBUL'A İNEMEZLER!"

"Burası Türkiye, burası İstanbul, burası Kadıköy, çıkış yok!" diyen Nihat Kahveci, Liverpool'un İstanbul'da kaybettiği maçlara dikkat çekerek, "Liverpool tüzüğüne de "İstanbul'a gitmiyoruz" yazacaklar bu akşamdan itibaren. Yine Liverpool'a İstanbul'da kabusu yaşattık. Bir daha İstanbul'a inemezler, "Biz gitmiyoruz" derler, demeliler, gelmesinler buraya!" dedi.

"VALLAHİ BİLLAHİ HELAL OLSUN"

Sözlerine devam eden Kahveci, "Dakika 1, dakika 95 mücadeleyi gördük. Sahada basılmadık yer bırakılmadı. Vallahi helal olsun, billahi helal olsun. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.'' açıklamasında bulundu.

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