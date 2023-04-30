- Kocaelispor - Karacabey Belediyespor maçının ardından

Mehmet Ak : "23 yıldır teknik adamlık yapıyorum, hiç bu kadar taraftarın küfrüne maruz kalmadım"

Fırat Gül: "Küfür ettim demiyorum ama hak edene, hak ettiği cevabı verdim"

KOCAELİ - TFF 2. Lig'de Kocaelispor'un TECO Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler oyunu değerlendirdi. Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak, edilen küfürlere tepki gösterirken, Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ise, "Ben küfür ettim demiyorum. Hak edene, hak ettiği cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan ve Körfez ekibinin 1-0 kazandığı maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Ligin son 3 haftasına geldik. Büyük ihtimalle bir maç sonra Kocaelispor şampiyon olacak. Kağıt üzerinde öyle görünüyor. Öncelikle camianın şampiyonluklarını şimdiden tebrik ediyorum. Maça gelince, 23 yıldır teknik adamlık yapıyorum, hiç bu kadar taraftarın küfrüne maruz kalmadım. Kırgınlığımı söylemek istiyorum. Bizim de hatalarımız var, oyuncularımızın da var. Ama maçın başından sonuna kadar kafama bozuk para yağdı, çakmak yağdı. Burası Kocaelispor camiası. Biz Kocaeli'yi Avrupa kupalarında, Türkiye kupalarında, Süper Lig'de gördük. Bu serzenişimi iletmek istiyorum. Maça gelince; herhalde bu sezon, bu sahada Kocaelispor'u sahasına bu kadar hapseden başka takım olmamıştır. Analizlerimizi yaparak geldik. İskenderun maçında da İskenderun'un pozisyonu vardı ama bu kadar net 5-6 net gol pozisyonu kaçırıp karambolden bir golle maçı kaybettik. Aslında maçın hakkı bu değildi. Ama rakibin taraftar baskısı, oyun tecrübesi, coşkusu bazı noktalarda bizim önümüze geçti. Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok. Kocaelispor önümüzdeki sene TFF 1. Lig'de. Biz play-off iddiamızı kaybettik. Matematiksel olarak var ama fiziksel olarak biraz zor görünüyor. Kalan 3 maçı da en iyi şekilde değerlendirip önümüze bakacağız" dedi.

"Rakip teknik ekipten tarafıma ağza alınmayacak küfürler edildi"

Kulüpler arasındaki gerginliğe dair soruları da yanıtlayan Mehmet Ak, "Maçta 45'te Okan oyundan çıktığında hakem onu oyuna aldı. Oyuna aldığı nokta, bizim taç attığımız nokta. Dolayısıyla kenardan içeri giren oyuncunun, rakibin avantajını engellemeyecek şekilde oyuna girmesi gerekiyordu. Kural da böyledir. Hakem onu oyuna kaldı. Buna itiraz ettim. Bu yüzden rakip teknik heyetinden tarafıma ağza alınmayacak küfürler edildi. Bunu Kocaelispor ikinci başkanı da biliyor. Bir camiayı burada serzenişte bulunmak istemem ama bizler gelip geçeriz. Karacabey'de bugün Ahmet olur, Kocaelispor'da yarın Mehmet olur. Maçın başından sonunda kadar benim reaksiyonum oyunun içerisinde. Rakip takım kulübesine dönüp bakmadım bile. Gerek de hissetmedim. Bunları burada konuşmak da doğru değil ama önümüzdeki süreçte daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kulüp Süper Lig'de şampiyonluğa oynamış kulüp. Anlatmama gerek de yok. Kenardan rakip takım kulübesine, teknik direktörüne küfredip sonra hiçbir şey olmamış gibi kulübeye döneceksiniz. Hiç tasvip etmediğim durum. Kocaelispor'u, Kocaelispor armasını, oyuncularını tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bir tane organize atak olmadan bizi yendi"

Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4.hakem 'Duymadım' dedi. Kulübün ikinci başkanı biliyor. Yanıma geldi ve kendisini de uyardığını, kimseyle muhatap olmamamı söyledi. Ben yarın belki ben burada çalışırım, o arkadaş Karacabey'de çalışır. Saldırarak, beni attırmaya çalışmanın ne anlamı var? Bugün sahada Kocaelispor bir tane organize atağı olmadan bizi yendi. Bunun aksini söyleyebilecek olan var mı? Oyundan memnun musunuz? Ben atılsam ne olacak? Bir oyuncu atılsa ne olacak? Kocaelispor camiasının böyle şeylere ihtiyacı yok. Çok speküle etmek istemiyorum. Fazla konuşmak insana hata yaptırır. Kocaelispor camiasına, markasına saygım var ama maçın başından sonuna kadar kafama yediğim çakmağın, bozuk paranın haddi hesabı yok. Ben ilk devre 1461 Trabzon'da teknik direktördüm; Kocaelispor'u orada 3-0 yenmiştik. Şimdi buranın teknik direktörüyüm. Yarın başka bir yerde olabilirim. O yüzden benim kimseye karşı tavrım ve tarzım yok. İşimiz futbol. Sahanın içini geliştirmeye çalışıyorum. Bizler emekçi insanız. Camialardaki insanların dikkat etmesi gerekiyor. O kendini biliyor. Kimse kimsenin gözünün içine bakarak küfür edemez. Temsilciye de söyledim. Başka birine sarı kart gösterdiler. Bende haksız yere kart görmüş oldum. Çok da polemiğe gerek yok. Sizlere önümüzdeki yıl 1. Lig'de başarılar diliyorum. Ben teknik direktörüm ve bu işten para kazanıyorum. Bunun da spekülasyon haline getirilmesini istemiyorum. Bir manşetle insanları yerden yere vurabiliyorlar. Doğal ve duygusal halimle konuştum. Kocaelispor'un harcadığı para ortada, TECO Karacabey'in harcadığı para ortada. Karşılaştırma yapma durumumuz da yok. Camialar, taraftarlar tabii ki mücadele edecek, Kocaelispor'un yeri burası değil, yeri Süper Lig ama bunu yaparken de bazı değerlerle yapmak lazım. Kenardan küfürle, kavgayla bu iş olmaz"

Gül: "Şampiyonluk yolunda çok ciddi avantajımız var"

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ise "Maçtan önce rakibin play-off için son şansı olduğunu biliyorduk. Bizim için de sıfır toleranslı maçtı. Galibiyetten başka skor bizim açımızdan düşünülemezdi. Böyle bir maç oynayacaktık. Önce oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Zaman zaman goller kaçırdık, pozisyonlara girdik, pas hatalarımız oldu, yanlış tercihlerimiz oldu. Bunlar eleştirilebilir ama bunların dışında gayret, çaba, tekrar pozisyonun içine girme, reaksiyon verme gibi takımı takım yapan konularda hepsi yüzde yüzünü sahaya getirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda son çeyreğe, çeyreğin de çeyreğine girdik. Artık bizim için puan kaybı söz konusu bile olamaz. Ciddi bir avantajımız var. Son 3 haftaya getirdik. Burada önemli olan tek nokta; bu takımın maç kazanması ve galip gelmesi. Artık telafi yok. Başka noktalara çok fazla mesaimizi harcayamayız. Tamamen skor odaklı oynamalıyız. 65'ten sonra biz oyunu kilitleyip skoru kendi lehimize bitirme üzerine oyun planıyla devam ettik. O da istediğimiz seviyedeydi. Rakip topa sahip oluyormuş gibi göründü ama devamlı orta sahanın önünde, oralarda pas yaptılar, yön değiştirdiler. Çok fazla etkili olamadılar. Bazen karambol olabiliyor. Ama onun dışında organize pozisyon vermedik, istediğimiz sonucu aldık. Şampiyonluk yolunda çok ciddi adım attık" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımız birbirine sarılmış durumda"

"Bugün Samed, geçen hafta Cengiz gol attı maçı kazandırdı" diyen Gül, "Öncesinde Beykan, Diyarbakır'da Samed, Cem Ekinci'nin deplasmanda bir golle kazandırdığı 3 puanlar var. Şampiyon olan takımlarda böyle ilerliyor. Bir hafta bir oyuncu sahneye çıkıyor, sorumluluğu alıyor, golü atıyor. Öbür hafta başka bir oyuncu. Bu çok önemli nüans. Bizim takımımızda bu karakter var. Birlikteliğimiz çok iyi. Dışardan bazen oyuncular arasında ya da oyuncularla teknik ekip aralarında problem varmış gibi yorumlanabiliyor. Dışardan bakıldığında böyle yorumlanabilir. Ama oyuncularımız birbirine sarılmış durumda, teknik ekiple bütünleşmiş durumda. Bu şampiyonluğu şartlar ne olursa olsun, bu kupayı getirmek için elinden geleni yapacak durumda. Bundan sonraki süreçte bunu yapacağız" dedi.

"Kocaeli, bütün Türkiye'ye tribün dersi verdi"

Kocaelispor taraftarına özel parantez açan teknik direktör Fırat Gül, "Kocaeli şehri bugün bütün Türkiye'ye tribün dersi verdi. Hakikaten çok coşkulu taraftar vardı. Top rakibe geçtiğinde rakibi boğan, top bize geçtiğinde bizi destekleyen, olumsuzluklarda en ufak demoralize etmeyen çok ciddi destek vardı. Onlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Onlara kupayı getireceğiz. Sözüm söz. Biz şampiyon olacağız ve kupayı bu şehre getireceğiz. Şu an şampiyon olmadık, çok ciddi avantajımız var. Matematiksel olarak garanti altına alınır, o kupa tescillenir ondan sonra 'Şampiyon olduk' derim. Şu an şampiyon olacağız diyorum. Biz rakiplerle ilgilenmiyoruz. Bizim ne yaptığımız önemli. Bizim artık rakiplerle işimiz yok. Kim kiminle ne yaparsa yapsın. Önemli değil. Kim ikinci olmuş, kim beşinci olmuş. Biz şampiyon nasıl oluruz? Etimesgut maçını nasıl kazanırız? Bunun hesabını yapıyoruz" diye konuştu.

"Son iç saha maçını akşama almaya çalışıyoruz"

37. haftada son iç saha maçının hafta içinde, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 15.00'te oynanmasıyla ilgili olarak da Gül, "O maçta ilgili girişimimiz var. Kastamonu kulübüyle iletişime geçip federasyon tarafından da problem olmazsa, taraftarımızın da o geceyi bizimle beraber mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için maçı 19.00 ya da 20.00 gibi akşam saatine almaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. O günde Kocaeli'nin geçmişinde şampiyonluk kutlamaları olarak hatırlarız" dedi.

Teknik direktör Fırat Gül, önümüzdeki hafta oynayacakları Etimesgut Belediyespor maçının yerinin değiştirilmesi talepleriyle ilgili de, "Rakiple daha iyi statta oynamak bizim için avantaj olabilir. Çünkü takımızın kalitesi belli bir seviyede. Daha iyi zemin ve statta, daha iyi şartlarda oynadığımızda daha iyi performanslar gösteriyoruz. İnşallah bu maçta da öyle bir girişimdeyiz, öyle sonuçlanırsa bizim için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Küfür ettim demiyorum ama hak edene, hak ettiği cevabı verdim"

Kulüpler arası gerginlik içinse Fırat Gül, şöyle konuştu:

"Kocaeli şehrine gelip Kocaeli taraftarını sen tahrik edersen, Kocaeli'ye gelip rakip kulübeyi tahrik edici şekilde konuşursan cevabını alırsın. Ben küfür ettim demiyorum. Hak edene, hak ettiği cevabı verdim. Şunu söylüyorum; Kocaeli'de öyle davranma cesareti varsa göreceklerine ve duyacaklarına da katlanma cesareti olmalı. Kim ne yaptıysa cevabını verdim. Herkesin hak ettiği cevabı da gözünün içine bakarak verdim. Kimsenin arkasından da konuşmam. Gözünün içine bakarak ne gerekiyorsa söylerim. Onun da gözünün içine bakarak hak ettiği cevabı verdim. Küfür ettim demiyorum"

Tayfun: "O kupayı getireceğiz az kaldı"

Kocaelisporlu futbolculardan Tayfun Aydoğan, "İlk yarının sonlarında Samed Ali'ye yapılan hareket vardı. Kimse kendi sahamızda, 20-25 bin kişinin önünde bize bu hareketleri yapamaz. Buna izin vermem. Samed'e hareket yapılmasını yediremedim. Aynısını ona yapmak istedim. Fevri davrandım. Kırmızı kart görmeyi gerektirecek bir şey yapmadım. Üstüne yürüdüm. Kendini yere bıraktı, düşmesin diye hamle yaptım. Bu maçların havası farklı oluyor. Karşıdaki bize karşı motive oluyor. Zor olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Giren, çıkan herkesi tebrik etmek lazım. Oyun disiplinine sadık kaldık. İkinci yarı çekilir gibi göründük. İkiyi bulamadık. Kaçan pozisyonlarımız var. İyi mücadele ettik. Herkesi tebrik ediyorum. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı. Hepsine sonsuz teşekkürler. Matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyene kadar, son ana kadar elimizden geleni yapacağız. Söz verdik. Kupayı getireceğiz. Çalışıyoruz, karşılığını alıyoruz. Enerjimiz yüksek. Oyun disiplinine itaatimiz iyi. Takım ruhumuz sezon başından beri çok iyi. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Az kaldı. O kupayı getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Samed Ali: "Hocamın içine doğmuş"

Maçın tek golünü atan Samed Ali Kaya, "Son düzlükteyiz. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Hocamızın oyun planına sadık kaldık. Güzel bir galibiyet aldık. Benim düşüncem haftaya son maça gidiyoruz. İnşallah o maçı kazanıp kupayı Kocaeli'ye getireceğiz. Onların (Karacabey) da son şansıydı. Kimle oynarsak oynayalım, iddiası olmasa da bize karşı ekstra motivasyonla oynuyorlar. Bunu biliyorduk. Ama biz sakin kalarak, tecrübemizi sahaya yansıtarak, kendimize inanarak, oyun planına sadık kalarak, kazanacağımızı bilerek hareket ettik. Son bir maçımız kaldı. Onu da atlatırız ve mutlu sona ulaşırız. Golde; maç toplantısında beş dakika önce hocam beni çağırıp 'ilk yarı gol atacağımı söylemişti. Herhalde içine doğmuş hocamın. Bana nasip oldu. Kubilay vurdu, dönen topu takip ettim ve gol attım. Benden ziyade takımın kazanması önemliydi. Golü kimin attığı önemli değil" diye konuştu.