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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Zirve yarışını sürdüren  Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa:  Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.

Beşiktaş Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

POKU KADRODA YOK

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Poku, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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