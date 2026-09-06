6. Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da Görkemli Törenle Sona Erdi

Kırgızistan'da 31 Ağustos'ta başlayan "6. Dünya Göçebe Oyunları", Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen görkemli törenle sona erdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi.

Kırgızistan'ın turizm bölgesi Isık-Göl'deki Çolpon-Ata şehrinin hipodromunda düzenlenen kapanış törenine Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Başkanı Rüstem Minnihanov katıldı.

Kasımaliyev, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği günlerde yüzyılların nefesinin hissedildiğini belirterek, "Atların nal sesleri, komuzun ezgileri, pehlivanların gücü ve binlerce insanın coşkusu yankılandı. Oyunların başarıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla Kırgızistan Bakanlar Kurulu adına Kırgızistanlıları ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bu oyunlar, tarihi gelecekle birleştiren en mükemmel köprüdür" sözlerine atıfta bulunan Kasımaliyev, "Göçebe dünyası egemenliği, dünya görüşü, bilgeliği, sanatı ve insan ile çevrenin uyum içinde yaşamasına dayanan medeniyetiyle büyük bir uygarlıktır. Asırlar boyunca dünya tarihinde göçebe halkların insanlığın gelişimine yaptığı katkılar tam anlamıyla ortaya konulmamıştır. Göçebe Oyunları, bu tarihin bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Göçebe Oyunları insanların büyük ilgiyle beklediği spor etkinliklerinden biri haline geliyor"

Kasımaliyev, ilk Dünya Göçebe Oyunları'nın 12 yıl önce Isık-Göl'de düzenlendiğini, daha sonra Türkiye ve Kazakistan'ın oyunlara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Oyunlar, dünya çapında bir kültür ve spor hareketine dönüştü. Bugün oyunlar, kendi vatanına eskisinden daha büyük bir ölçekte dönerek dünyanın 100'den fazla ülkesinden temsilcileri bir araya getirdi. Göçebe Oyunları, Olimpiyatlar ve FIFA Dünya Kupası gibi insanların büyük ilgiyle beklediği spor etkinliklerinden biri haline geliyor. Dünya spor ve kültür alanında yeni bir büyük güç oluştu. Onun adı Dünya Göçebe Oyunları'dır" dedi.

Spor etkinliklerinin karşılıklı saygı ve adalet temelinde gerçekleştirildiğini söyleyen Kasımaliyev, "Kaybeden olmadı, en büyük kazanç ise dünya halklarının bir araya gelmesi ve dostluğun güçlenmesi oldu. Asırlardır müzik, göçebe halkların ruhani dünyasına eşlik etmiştir. Bu günlerde at meydanlarında atların nal sesleri yankılanırken, sahnelerde ezgiler yükseldi, birbirinden güzel melodiler seslendirildi. Kırçın Yaylası, göçebe dünyasının canlı bir ansiklopedisi haline geldi. Burada asırlardır nesilden nesle aktarılan kültürel kodlarımız geleneksel desenlerde, el sanatlarında, milli kıyafetlerde ve örf, adet ve geleneklerde kendini gösterdi" diye konuştu.

Kasımaliyev, Dünya Göçebe Oyunlarının büyük bir entelektüel platforma da dönüştüğünü belirterek, "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanları, göçebe medeniyetinin tarihini, devlet yapısını, dilini ve kültürünü ayrıntılı şekilde ele aldı. Bilim dünyası, göçebe dünyasının tarihteki yerini yeniden ortaya koyarak insanlığın gelişimine yaptığı katkıyı yeniden değerlendiriyor. Göçebe Oyunları kapsamında oluşturulan dijital arşiv, dünya halklarının kültürel mirasını, müziğini ve destanlarını gün yüzüne çıkarıyor" diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılının kutlandığı tarihi bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Kasımaliyev, "35 yılda Kırgızistan, bölgesel bütünlüğünü sağlayarak gelişmekte olan bir ülkeye dönüştü. Bu oyunlar, bağımsız Kırgızistan'ın gücünü ve potansiyelini gösterdi. Bundan böyle de ülkemizde uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecektir. Halkımızın birliği artsın, ülkemiz refahın merkezi olsun. Dünya Göçebe Oyunları, medeniyetin yumuşak gücü olarak halkları yakınlaştırarak karşılıklı anlayışa katkı sağladığını bir kez daha gösterdi. Dünya Göçebe Oyunları devam edecek ve bir sonraki tarihi sayfasını Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde açacak" dedi.

Kasımaliyev, Kırgızistan'ın 40 ilçesinden toplanan suyun içine konulduğu "köökör" adlı geleneksel su kabını, 7. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak Rusya Spor Bakan Yardımcısı Aleksey Morozov'a teslim etti.

Dünya halklarının kültür ve geleneklerini tanıtan gösterilerin sunulduğu tören, yerel ve yabancı sanatçıların sahne aldığı konser programıyla sona erdi.

Oyunlara 109 ülkeden 3 bin sporcu katıldı

Dünya Göçebe Oyunları kapsamında 600'den fazla kültürel etkinlik düzenlenirken, 109 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu 27 geleneksel spor dalında mücadele etti. Toplam madalya sayısında Kırgızistan 39 madalyayla birinci olurken, Kazakistan 34 madalyayla ikinci, Rusya 24 madalyayla üçüncü, Türkmenistan ise 18 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.

5. Dünya Göçebe Oyunları, 2024 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı