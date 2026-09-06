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Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler Haber Videosunu İzle
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
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Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Kaptan Eda Erdem gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, "Cumhuriyetin bize açtığı yolda, Türk kadının ne başarabileceğini gösterdik" dedi. Son sayının ardından Melissa Vargas da gözyaşlarına boğuldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Büyük zaferin ardından milli voleybolcular duygusal anlar yaşadı.

EDA ERDEM'İN GÖZLERİ DOLDU

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Eda Erdem'in gözleri doldu. Duygularını ifade etmekte zorlanan kaptan, kazanılan kupayı Türk kadınlarına armağan etti.

Eda Erdem, şampiyonluğun ardından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin bize açtığı yolda, Türk kadının ne başarabileceğini gösterdik. Türk kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin!"

SON SAYI GELDİ, VARGAS GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Finalde duygusal anlar yaşayan bir diğer isim ise Melissa Vargas oldu. Filenin Sultanları'nın karar setini 15-10 kazanması ve şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Vargas, gözyaşlarına boğuldu.

Takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan yıldız voleybolcu, son sayının ardından duygularına hakim olamadı.

İKİ KEZ GERİYE DÜŞTÜLER, KUPAYI BIRAKMADILAR

Türkiye, finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı. Karşılaşmayı karar setine taşıyan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Osmanlı'nın açtığı yolda büyüyüp yetişen ve savaşta çocuğunu kundakta bırakıp cepheye silah taşıyan analarımız ninelerimiz sizlerden daha az başarı elde etmediler, Türk kadının başarısını buralarda anmak lazım ama yine de bugün ülkemize büyük bir başarı yaşattınız, emek ve alın teri döktünüz hepinize yürekten tebrikler Eda Erdem.

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Haber Yorumlarıömer melih kısa:

Cumhuriyetin açtığı yolda. Lafı eğme Osmanlıda kadının ne değeri vardı...

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Haber YorumlarıElif Şahan:

Keşke Filistinli kadınları anneleri de konuşsaydın. Tamda dünya sesini duyarken. Eksik puan. Senin madalyan Filistin kan ağlarken bi anlam taşımıyor benim gönlümde. Birinizde Filistin deyin beeeee

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Haber YorumlarıDENİZCİ21:

boş işler

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tek kelime Gururumuzsunuz...Helal Turkiye Cumhuriyetinin Hanim Kizlari

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