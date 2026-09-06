Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 10 numaraları! Arda Güler yıldızları solladı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu hafta içinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Dev organizasyon öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek en değerli 10 numaralar sıralandı. Listede Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in konumu dikkat çekti.

ARDA GÜLER 90 MİLYON EURO

Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin 7. sırasında kendisine yer buldu. Milli yıldız böylece Phil Foden, Martin Odegaard, Dani Olmo, Eberechi Eze ve Bruno Fernandes gibi önemli isimlerin üzerinde yer aldı. Arda ile aynı piyasa değerine sahip Manchester City'nin Fransız yıldızı Rayan Cherki ise 6. sırada gösterildi.

ZİRVENİN SAHİBİ JUDE BELLINGHAM

Listenin ilk sırasında Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham bulunuyor. İngiliz yıldızın piyasa değeri 160 milyon euro olarak gösterildi.

Bellingham'ı 100'er milyon euroluk değerleriyle Fermin Lopez, Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai takip etti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN DEĞERLİ 10 NUMARALARI

Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon euro

Fermin Lopez | Barcelona | 100 milyon euro

Jamal Musiala | Bayern Münih | 100 milyon euro

Florian Wirtz | Liverpool | 100 milyon euro

Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon euro

Rayan Cherki | Manchester City | 90 milyon euro

Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro

Nico Paz | Como | 80 milyon euro

Phil Foden | Manchester City | 70 milyon euro

Martin Odegaard | Arsenal | 70 milyon euro

| Arsenal | 70 milyon euro Eberechi Eze | Arsenal | 65 milyon euro

Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon euro

Dani Olmo | Barcelona | 60 milyon euro

Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon euro

Ismael Saibari | Bayern Münih | 55 milyon euro

Martin Baturina | Como | 45 milyon euro

Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 40 milyon euro

Rodrigo Mora | Roma | 35 milyon euro

Bilal El Khannouss | Stuttgart | 35 milyon euro

Bruno Fernandes | Manchester United | 35 milyon euro

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Arda Güler'in 90 milyon euroluk değeri, milli futbolcuyu listenin en üst sıralarına taşıdı. Real Madrid'in genç yıldızı, özellikle Phil Foden, Martin Odegaard ve Dani Olmo gibi Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin üzerinde yer aldı.