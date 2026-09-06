MHP'den 2028 Açıklaması: Adayımız Erdoğan

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bir zamanlar bazı başkentlerin isimleri zikredilirken "Brüksel ne yapacak, acaba Londra ne düşünüyor, acaba Washington ne karar alacak?" şeklinde bunlara bakıldığını belirten Özdemir, " Şimdi bu başkentlerin tamamı Ankara ne yapacak çabası ve arayışı içerisinde. Bu kazanımlarımızı çok şükür günden güne artırıyoruz." diye konuştu.

Dünyada yaşanan savaş ve çatışmaların çözümü için ülkelerin, Türkiye'de bir araya gelip görüşmeler yaptığını dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın coğrafyamızda geride bıraktığımız 30-40 yıllık süre içerisinde çok ciddi savaşlar ve çatışmalar meydana geldi. Kuzey sahamızda hala Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var. Bu savaşın yayılma potansiyeli giderek artıyor. İki taraf da ne Londra'nın lafını dinliyor ne de ABD'nin lafını dinliyor ama İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya gelebiliyor. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'ye getirdiğimiz siyasi istikrarın birer yansıması ve kazanımıdır. Şimdi 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte biz bu kazanımımızı toplumsal huzura da dönüştürmek, dolayısıyla devlet istikrarını toplum barışı ve huzuruyla kaynaştırıp Türkiye'yi 21. yüzyılda daha ileri bir seviyeye taşıyarak küresel bir güç olması hedefini taşıyoruz."

"Yeni bir anayasa yapılmasına ihtiyaç var"

İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21. yüzyıl hedefleriyle uyumlu, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasa yapılmasına ihtiyaç olduğunu parti olarak daha önceden de ifade ettiklerini anımsatarak, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili MHP'nin duruşu siyah iplikle beyaz iplik gibidir. Dolayısıyla bu tartışmalara girmek dahi istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin ülke genelinde şenlik havasında kongrelerini yaptığını ve 2028 seçimlerine hazırlandığını anlatan Özdemir, "2028 yılında ülkemizde genel seçimler yapılacaktır. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler ama buradan bir kez daha ben de ifade etmek isterim, Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin elde etmiş olduğu büyük kazanımları 3-5 kendini bilmezin hesaplarına, birkaç tane ufak tefek ülkenin bozuk hesaplarına kurban edecek değiliz." ifadesini kullandı.

Tek listeyle girilen kongrede, mevcut İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yeniden seçildi.

Kongrede, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da konuşma yaptı.

Kaynak: AA