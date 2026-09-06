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Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı

Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
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Galatasaray'da attığı goller ve kazandığı şampiyonluklarla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmadı. Bir dönem Süper Lig'in en çok konuşulan yıldızlarından olan 33 yaşındaki Arjantinli golcü, son görüntüsündeki dağınık saçları, sakallı hali ve yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Galatasaray macerasının sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan Mauro Icardi, yeni takımını aramaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dönemde attığı kritik gollerle tribünlerin gözdesi olan yıldız futbolcu, şimdilerde sahalardan uzak bir dönem geçiriyor.

BİR ZAMANLAR TAHTIN KRALIYDI

Türkiye'ye geldiği günden itibaren Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Icardi, özellikle büyük maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.

Gol sonrası kutlamaları, tribünlerle kurduğu bağ ve performansıyla Galatasaray döneminin simge futbolcularından biri haline gelen Icardi'nin kariyerinde işler artık farklı ilerliyor.

ŞİMDİ KULÜPSÜZ

Galatasaray ile yollarını ayıran 33 yaşındaki golcü henüz başka bir kulüple sözleşme imzalamadı. Kariyerine nerede devam edeceği merak edilen Icardi, yeni sezon başladıktan sonra da kulüpsüz durumda bulunuyor.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, son görüntüsünde dağınık saçları ve sakallı haliyle görüldü. Arjantinli futbolcunun yüzünün de önceki dönemlere kıyasla daha dolgun görünmesi dikkat çekti.

Bir dönem Galatasaray formasıyla gol krallığı yarışının ve şampiyonluk mücadelesinin merkezinde bulunan Icardi'nin kulüpsüz kaldığı dönemdeki değişimi, “Nereden nereye” dedirten bir görüntü ortaya çıkardı.

YENİ ADRESİ BEKLENİYOR

Icardi cephesinde gözler şimdi kariyerine hangi takımda devam edeceğine çevrildi. Tecrübeli golcü henüz yeni bir kulüple anlaşmazken, önümüzdeki dönemde geleceğine ilişkin vereceği karar bekleniyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
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