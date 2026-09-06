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İran, Erbil'de ABD gözetleme balonunu vurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait PSS-T tipi sabit gözetleme balonunu Şahid-136 kamikaze İHA ile vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait PSS-T tipi sabit gözetleme balonunu Şahid-136 kamikaze İHA ile vurduğunu duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Geçen hafta çarşamba günü sabaha karşı, Kuzey Irak'ta Erbil Havalimanı çevresine konuşlandırılmış ABD ordusuna ait PSS-T model bir gözetleme balonu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Şahid-136 İHA'ları tarafından hedef alınarak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

İran ile ABD arasında bölgede geçen hafta yaşanan çatışmalarda Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait PSS-T tipi sabit gözetleme balonunun Şahid-136 kamikaze İHA ile hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.

Balonun vurulma anına ait olduğu savunulan görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu balonun geleneksel uçan balonlardan farklı olarak belirli bir noktada sabit şekilde konuşlandırıldığı ve gözetleme kulesi gibi kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 35 metre uzunluğundaki balonun 500 kilograma kadar çeşitli yük taşıyabildiği öne sürüldü. Resmi olarak açıklanmış kesin bir irtifa bulunmamakla birlikte, bazı kaynaklara göre balonun yaklaşık 750 metre yükseklikte konuşlandırıldığı belirtildi.

Vurulan balonun çevresini 24 saat boyunca gözetleyebildiği ve genellikle bir aya kadar havada kalabildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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