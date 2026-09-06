Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Amedspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, sahasında çıktığı mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

ONUACHU 5. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Trabzonspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Paul Onuachu fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 14. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.