Haberler

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Paul Onuachu'nun 2 gol attığı karşılaşmada Muhammed Salah, Ernest Muçi ve Franculino Dju da fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Amedspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, sahasında çıktığı mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

ONUACHU 5. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Trabzonspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Paul Onuachu fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 14. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

ONUACHU BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Trabzonspor'un baskısı devam ederken 22. dakikada Paul Onuachu yeniden sahneye çıktı. Nijeryalı golcü kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Bordo-mavililer böylece karşılaşmanın ilk 22 dakikasında 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

Trabzonspor ikinci yarıda da gollerine devam etti. 59. dakikada Ernest Muçi skoru 4-0'a taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise yeni transferlerden Franculino Dju söyledi. 78. dakikada fileleri havalandıran Dju, skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

FATİH TEKKE SONRASI 5 GOLLÜ GALİBİYET

Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında farklı bir galibiyete imza attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

Eda'dan tarihi sözler: Cumhuriyetin bize açtığı yolda...
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Tebrikler ancak fazla gaza gerek yok, hararet yapabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Tekke Tekke olalı Beş Golü Kaçtıktan Sonra İzledi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün önce yaptığı ortaya çıktı

Gönderilmeden 10 gün önce yaptığı taraftarı kahretti

Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı

Nereden nereye! Son halini görenler şaşırdı
İBB soruşturmasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki dahil 6 şüpheli tutuklandı

Seçime gidecek belediyenin meclis üyesi dahil çok sayıda tutuklama
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi

Netanyahu'dan ABD'nin "terörist" dediği İsraillilere geri çekilme emri
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Güne damga vuran görüntü