Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformlarında “müstehcenlik” suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğba Ekinci ile Ahmet Yılmaz’ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Ekinci, savcılık ifadesinde pembe bikinili görüntülerinin müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ettiğini ancak buna rağmen paylaşımı yaptığını söyledi. Görüntülerde içtiği maddenin esrar olmadığını, sigara olduğunu savunan Ekinci, ailesinden gelen tepkiler üzerine videoları sildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Yılmaz ise “Melibendeli” isimli X hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Hesabındaki dikkat çeken profil yazısının da kendisine ait olduğunu söyleyen Yılmaz, soruşturma konusu paylaşımların tamamını kendisinin yaptığını belirterek, “Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım” dedi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/2009 sayılı soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik yayımladığı değerlendirilen kişilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı.

Şüphelilerden Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında hakimliğe sevk edildi ve tutuklandı. Çağlayan Yıldırım hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın ardından Ekinci ve Yılmaz’ın emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdikleri ifadelerin ayrıntıları dosyaya yansıdı.

TUĞBA EKİNCİ: “MÜSTEHCENLİK OLUŞTURABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM”

Tuğba Ekinci, savcılık ifadesinde daha önce kollukta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. Kendisine gösterilen görüntülerde beyaz ve pembe bikinili kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ekinci, özellikle pembe bikinili olduğu videoyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüntüde içtiği maddenin uyuşturucu olmadığını savunan Ekinci, “Pembe bikinili olduğum videodaki içtiğim şey kesinlikle esrar maddesi değildir. Sigaradır.” dedi.

Ekinci, ardından soruşturmanın dikkat çeken ifadelerinden birini kullandı:

“Ben bu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum. Fakat yine de paylaştım.”

Sanatçı, söz konusu görüntüleri ailesinden tepki gelmesi üzerine kendi hesabından kaldırdığını söyledi.

EMNİYETTE “SPOR YAPIYORDUM” SAVUNMASI

Ekinci'nin emniyet ifadesinde ise Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından tespit edilen ve başka bir sosyal medya hesabından yayılan video da kendisine soruldu.

Görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden Ekinci, videonun tespit edildiği X hesabının kendisine ait olmadığını savundu. Söz konusu videoyu kendi Instagram hesabının “story” bölümünde paylaştığını söyleyen Ekinci, görüntülerin daha sonra başka hesaplar tarafından kopyalandığını anlattı.

Ekinci, paylaşımın ana sayfada sabitlenen bir gönderi değil, “story” olarak adlandırılan anlık bir paylaşım olduğunu belirterek, çektiği ve paylaştığı videonun suç unsuru olduğunu düşünmediğini söyledi.

Videoda evinde spor yaptığını savunan Ekinci, görüntülerde yer alan beyaz maddenin de uyuşturucu olmadığını ileri sürdü.

Ekinci, paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra ailesinin tepki gösterdiğini ve bunun üzerine videoyu hesabından kaldırdığını anlattı. Ayrıca söz konusu içerikten herhangi bir maddi gelir elde etmediğini savundu.

MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİ

Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Ekinci, bu kez üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturma konusu görüntülerin kısa süreli “story” videoları olduğunu belirten Ekinci, videolardan tek tek fotoğraf alınarak müstehcenlik algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Mahkemede görüntülerin tamamının izlenmesini isteyen Ekinci, “Ben görüntülerde spor yapmaktaydım, teşhircilik yapmak gibi bir amacım yoktur.” dedi.

Paylaşımlardan para kazanmadığını ve görüntülerin yayılmasına aracılık etmediğini de öne süren Ekinci, yaşanan süreç nedeniyle annesinin kalp krizi geçirdiğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.

AHMET YILMAZ: GEÇİMİMİ SOSYAL MEDYADAN SAĞLIYORUM

Soruşturmanın diğer tutuklu şüphelisi Ahmet Yılmaz ise emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını ve geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını anlattı.

Özellikle TikTok üzerinden gelir elde ettiğini ve bu gelirler için vergi ödediğini söyleyen Yılmaz, YouTube, Instagram, TikTok ve X platformlarındaki çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu belirtti.

Yılmaz, söz konusu hesapları kendisinin yönettiğini ve kendi adına başka bir kişinin paylaşım yapmadığını savundu.

“PAYLAŞIMLARIN TAMAMINI BEN YAPTIM”

Yılmaz'ın savcılık ifadesinde sosyal medya hesaplarına ilişkin kabulleri dikkat çekti.

“Melibende” isimli sosyal medya profilinin kendisine ait olduğunu söyleyen Yılmaz, kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait olduğunu kabul etti.

“Melibendeli” rumuzlu X hesabının da kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz'a, hesabın profil bölümünde yer alan “Fantazi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım” şeklindeki ifadenin kendisine ait olup olmadığı soruldu.

Yılmaz, söz konusu ifadenin de kendisine ait olduğunu doğruladı.

Soruşturma konusu paylaşımlarla ilgili ise “Bana göstermiş olduğunuz paylaşımların tamamını ben yaptım.” dedi.

Yılmaz, savcılık ifadesinde paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini savunurken, ifadesinin sonunda “Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım.” dedi.

ONLYFANS HESABI İÇİN “BAŞKASI ALMASIN DİYE AÇTIM” DEDİ

Yılmaz'ın emniyet ifadesinde OnlyFans hesabıyla ilgili açıklamaları da yer aldı.

Kendisine gösterilen OnlyFans hesabını kendisinin açtığını kabul eden Yılmaz, ancak hesabı aktif olarak kullanmadığını savundu. Hesabı, kullanıcı adının başka biri tarafından alınmasını engellemek amacıyla açtığını söyleyen Yılmaz, burada aktif şekilde içerik paylaşmadığını ileri sürdü.

Sosyal medya paylaşımlarındaki amacının takipçileriyle günlük hayatını paylaşmak ve kitlesini korumak olduğunu anlatan Yılmaz, TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayın yaptığını belirtti.

Takipçiler tarafından gönderilen hediyelerin uygulamalar tarafından hesabına gelir olarak yatırıldığını söyleyen Yılmaz, başka bir işinin olmadığını ve geçimini sosyal medya gelirleriyle sağladığını ifade etti.

X hesabındaki “fantezi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım” ifadesinin nedenini de açıklayan Yılmaz, bunun gerçek hayatıyla ilgili olmadığını savundu. Hayal gücüne dayalı çeşitli fotoğraflar paylaştığını ve profil yazısını da bu nedenle kullandığını söyledi.

“SUÇ OLDUĞUNU BİLSEM PAYLAŞMAZDIM”

Ahmet Yılmaz, hakimlikteki sorgusunda da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Paylaşımların suç teşkil ettiğini bilmesi halinde bunları yayımlamayacağını söyleyen Yılmaz, geçmişte oyunculuk yaptığını, şu anda ise TikTok ve YouTube üzerinden içerik ürettiğini anlattı.

Yılmaz ve müdafii, soruşturma konusu paylaşımlarda açık cinsel organ görüntüsü bulunmadığını ve bu nedenle müstehcenlik suçunun oluşmadığını savunarak tutuklama talebinin reddedilmesini istedi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam Sulh Ceza Hakimliği, dosyada bulunan görüntüler, paylaşımların niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular bulunduğuna ilişkin değerlendirmesinin ardından Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın'ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

Çağlayan Yıldırım ise paylaşımının yaklaşık 3 yıl önceye ait olması ve içeriğinin değerlendirilmesinin ardından adli kontrol talebiyle sevk edildi ve hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.